“أتحدث للجزيرة وليس للغارديان”.. إيهود أولمرت يتهرب من الإجابة على سؤال أحمد طه (شاهد)

في حوار مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت سؤالا مباشرا من المذيع أحمد طه حول تصريحات سابقة في صحيفة “الغارديان” البريطانية، والتي ذكرت أنه وصف أفعال إسرائيل في غزة بـ”جرائم حرب”.

“أتحدث للجزيرة الآن وليس للغارديان”

وعندما سُئل عن دقة هذا النقل، لم يؤكد أولمرت التصريح مباشرة وحاول التهرب، ثم أعاد بكلماته الخاصة الحديث حول ارتكاب جيش الاحتلال “أمور خاطئة” في العدوان على غزة.

وقال أولمرت “لا أريد للغارديان أن تقتبس عني.. أنا أتحدث للجزيرة الآن وليس للغارديان أتحدث إليك بشفافية، اتهمت الحكومة بالقيام بأمور خاطئة، ولست بحاجة لأن أتحدث لك عما كتبته الغارديان”.

وردا على سؤال طه، قال أولمرت “أنا لا أنكر أي شيء، لكنني أقول لك، أنا اتهمت الحكومة الإسرائيلية بالقيام بأمور خاطئة”.

وفي توضيح لموقفه، أضاف أولمرت “ما قلته أنا، إذا قتل من لا علاقة لهم، فهذه جريمة غير مقبولة، ولا يمكن التسامح بشأن هذا”.

غزة “منطقة حمراء”

وأمس السبت، أعلن جيش الاحتلال أن مدينة غزة بأكملها باتت “منطقة حمراء”، أي منطقة قتال خطيرة يجب على السكان الانتقال منها فورا.

طائرات كواد كابتر إسرائيلية تفاجئ النازحين والمرضى داخل مجمع الشفاء الطبي بوابل من الرصاص#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/y1uVLkvb0u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2025

وفي بيان نُشره المتحدث باسم جيش الاحتلال حول الخريطة المتداولة في الصحافة الإسرائيلية، أوضح المتحدث أن اللون الأزرق يمثل مناطق يمكن التوجه إليها رغم أنها ليست ضمن ما أسماها “المنطقة الإنسانية”، فيما اعتبر أن المنطقة الخضراء هي الوحيدة التي توفر “استجابة إنسانية واسعة”.

وبينما يواصل الاحتلال قصفه المكثف للأحياء السكنية والمرافق المدنية في غزة، تتصاعد التحذيرات الفلسطينية من أن ما يجري يمثل “سياسة إبادة جماعية وتطهير عرقي”، وسط دعوات عاجلة للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للخروج عن صمتها والتحرك الفوري لوقف ما وصفوه بـ”الجنون الإسرائيلي الأعمى”.