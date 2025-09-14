“أحد مهندسي الإبادة”.. غضب يجتاح بريطانيا بعد منح الحصانة لقائد سلاح الجو الإسرائيلي (فيديو)

يبدو أن بريطانيا أصبحت وجهة مفضلة لمجرمي الحرب، بحسب وصف ناشطين على مواقع التواصل، فقد استضافت على أراضيها قائد القوات الجوية الإسرائيلي تومر بار في يوليو/تموز الماضي، قبل أن تستضيف الرئيس إسحاق هرتسوغ هذا الشهر.

فكشف موقع (دي كلاسيفيد يو ك)، أن بار حصل على حصانة دبلوماسية تتمثل في شهادة المهمة الخاصة لرحلته السرية إلى المملكة المتحدة في وقت سابق هذا الصيف، وهي الحصانة التي تحميه من الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتستخدم شهادات المهمة الخاصة لحماية المسؤولين الأجانب من الاعتقال بموجب تشريعات الولاية القضائية العالمية، التي تسمح بمقاضاة أخطر الجرائم بغض النظر عن مكانها.

من هو تومر بار؟

ويعتبر بار هو مسؤول عن القصف الجوي الإسرائيلي الذي دمر قطاع غزة الساحلي وخلف عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين، كما سبق وأن أمر الطيارين العائدين من الغارات الجوية من إيران بإسقاط أي قنابل إضافية على قطاع غزة قبل الهبوط.

غضب في بريطانيا

التقرير أثار غضب عارما في بريطانيا، حيث قال الكاتب جون ماك ايفوي “قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومربار، أحد المهندسين الرئيسيين لإبادة غزة، حصل على حصانة دبلوماسية خاصة ليزور بريطانيا سرا في يوليو. وقد تم تحديد مسؤوليته عن قتل خمسة صحفيين من قناة الجزيرة في غزة الشهر الماضي”.

ودون بيتر تاتشي “رئيس سلاح الجو الإسرائيلي يزور بريطانيا سرا تحت غطاء مهمة خاصة تمنحه حصانة من الاعتقال بتهمة جرائم حرب. العدالة تُمنع مرة أخرى. لماذا يمنح حزب العمال إعفاءات لنظام مجرم حرب؟ هذا يجعل بريطانيا متواطئة”.

وقالت رشيدة بن عمار “حصانة خاصة لمجرم الحرب تومر بار. لكن إذا تجرأت على تحدي الوضع القائم، فالدولة ستطاردك”.

وعلقت إليزا بيسي “إذا ارتكبت إبادة جماعية فعليا، تحصل على حصانة، أما إذا احتججت ضدها، تعتقل، هذا هو كير ستارمر: مدافع عن إسرائيل“.

وقال مدون آخر “إسرائيل تمتلك تصريحا مفتوحا لارتكاب الإبادة الجماعية”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.