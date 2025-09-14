“إرهاب ممنهج”.. الاحتلال يداهم الضفة الغربية ويعتقل نساء وطالبات جامعيات

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، طالت 35 مواطنا على الأقل، بينهم نساء وطلبة جامعات.

اعتقال نساء وطالبات جامعيات

وقالت حماس في بيان لها إن إقدام قوات الاحتلال على اعتقال نساء وطالبات جامعيات، خاصة من جامعة الخليل، واقتيادهن والتحقيق الميداني معهن، يعد “إرهابا ممنهجا وتأكيدا على سياسة التنكيل المتصاعدة”. وأكدت أن “الانتهاكات الفاضحة” لن ترهب الشعب الفلسطيني.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أشار إلى حملة الاعتقالات التي تركزت في محافظة الخليل، حيث طالت نحو 20 مواطنا، بينهم 5 نساء وعدد من طلبة الجامعات، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أخرى.

سياسة ممنهجة من العقاب الجماعي

واعتبر نادي الأسير أن هذه الحملات تأتي استكمالا لحملات اعتقال سابقة في طولكرم وقلقيلية، حيث شملت اعتقال ما يقارب 1000 مواطن في طولكرم وحدها.

وأشار النادي إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار “جريمة العقاب الجماعي”، وتعد سياسة ثابتة وممنهجة من قبل الاحتلال لتقويض أي حالة مقاومة.

وذكر البيان أن إجمالي حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بلغ أكثر من 19 ألف حالة منذ بدء الحرب، لا تشمل آلاف المعتقلين من قطاع غزة.

دعوات للتحرك والمقاومة

ودعت حماس المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق هذه الانتهاكات لرفعها إلى المحاكم الدولية، لمحاسبة قادة الاحتلال على “جرائمهم الفاشية”.

كما دعت “أحرار العالم” إلى مواصلة التظاهر والضغط لوقف جرائم الاحتلال، وطالبت الشعب الفلسطيني بـ”تكثيف النضال والمقاومة بكافة أشكالها”.

1000 معتقل في ليلة واحدة

وحذر مكتب إعلام الأسرى، الجمعة، من “تصعيد غير مسبوق” تنفذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر حملات اعتقال ممنهجة وواسعة، بلغت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة على غزة.

وذكر المكتب أن محافظة طولكرم شهدت مساء الخميس، حملات اعتقال جماعية أسفرت عن اعتقال ما يقارب ألف مواطن خلال ساعات قليلة، في مشهد وصفه المكتب بأنه صورة جديدة من صور القمع والبطش.