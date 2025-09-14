إيكونوميست: إسرائيل ارتكبت خطأ كارثيا بالهجوم على قطر لهذه الأسباب

أفادت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير نشرته في عددها الأخير إن إسرائيل ارتكبت “خطأ كارثيا” في هجماتها على العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، والتي لقيت إدانة دولية واسعة.

وذكرت المجلة أن هذه الضربات، “التي حظيت بموافقة أمريكية ضمنية”، وفق تقرير المجلة، “ستجعل إنهاء الحرب في غزة أمرا أكثر صعوبة، وتضر بموقف الولايات المتحدة في الخليج، وتقوض اتفاقات أبراهام”.

الإيكونوميست: خطأ

إسرائيل الكارثي في قطر pic.twitter.com/ubkh5hV8xU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 13, 2025

لا شرعية للضربات

وأوضحت المجلة أنه “لا شرعية لهذه الهجمات على قطر بذريعة استهداف منظمة إرهابية”، كما تقول إسرائيل، إذا أن قطر تقوم بدور وساطة بين إسرائيل وحركة حماس، بموافقة من إسرائيل ودعم من الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي والموساد عارضا الهجمات التي استهدفت الدوحة الثلاثاء، وفق التقرير.

وذكر التقرير أن الضربات التي استهدفت قيادات حماس في الدوحة سوف تؤدي إلى إطالة أمد الحرب، ولعل هذا ما جعل فكرة تنفيذها جذابة للتحالف اليميني المتشدد بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يمكن أن يؤدي وقف الحرب في غزة إلى انهياره.

وانتقد التقرير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ هذه الضربات بالقول إنه إذا كان قد وافق عليها، فهذا يعني عمليا دعم الهجوم على دولة حليفة لواشنطن، وإذا كان لم يعلم بها فهذا يعني أن “أمريكا لا تستطيع تقييد إسرائيل”.

والنتيجة، وفق التقرير، أن دولا خليجية أخرى قد تستنج أن “التعهدات الامريكية الأمنية ضعيفة”.

تعطيل اتفاقات أبراهام

وأضاف التقرير “ربما تكون الضحية الأكبر (للهجوم على الدوحة) هي المصالحة بين إسرائيل ودول الخليج، من خلال اتفاقيات أبراهام، التي تصادف ذكراها الخامسة هذا الشهر”.

وأوضح أن هذه الاتفاقات تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج، الأمر الذي تراجع بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وأشار التقرير إلى أن رفض إسرائيل لحل الدولتين، الذي يقوم على إنشاء دولة فلسطينية، “دفع اتفاقات أبراهام نحو نقطة الانهيار”، وفق وصف المجلة.

وعلاوة على ذلك “قامت إسرائيل باستخدام قوتها العسكرية لتنفيذ ضربات على اعدائها في دولة ذات سيادة”، هذا على الرغم من أن هذه الدولة تتوسط في مفاوضات لوقف إطلاق النار.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وصف الهجمات الإسرائيلية على الدوحة بأنها “إرهاب دولة”.

وطالب رئيس الوزراء القطري، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، بضرورة امتثال وتقديم نتنياهو للعدالة، قائلا إنه “مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنه يخرق كل قانون، بل إنه خرق كل قانون دولي”.