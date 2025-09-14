اشتباكات وعنف غير مسبوق.. أكبر مظاهرة لليمين المتطرف ضد المهاجرين تجتاح لندن (فيديو)

خرج أكثر من 100 ألف فرد في مظاهرة بوسط لندن أمس السبت واشتبكوا مع الشرطة في واحدة من أكبر مظاهرات اليمين المتطرف في التاريخ الحديث للمملكة المتحدة.

ودعا للمظاهرة الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، المعروف بخطابه التحريضي على المهاجرين، تحت شعار “وحدوا المملكة”، في إشارة إلى رفضه للهجرة والتنوع في بريطانيا.

The far right came to London today to start a riot. It was a rally organised by fascist #TommyRobinson to build a far right street movement. And no surprise it turned violent. We’ve opposed them today in our thousands but we need much more on our side #StandUpToRacism pic.twitter.com/xim5FQ8Lpy — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) September 13, 2025

وقالت شرطة العاصمة لندن التي قدرت عدد المشاركين بين 110 آلاف و150 ألف شخص، أي بما “يتجاوز بشكل كبير” تقديرات المنظمين، إن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاول بعض المتظاهرين دخول مناطق تشهد تظاهرات مضادة.

وشارك نحو 5 آلاف شخص في مسيرة “مناهضة العنصرية” انطلقت من على بعد ميل تقريبا شمالا، حيث تم نشر نحو ألف شرطي للفصل بين المجموعتين المتنافستين.

ودانت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود “أولئك الذين هاجموا وأصابوا أفراد الشرطة”، مشددة على أن “أي شخص يشارك في أنشطة إجرامية سيواجه القوة الكاملة للقانون”.

عنف تجاه الشرطة

وذكرت الشرطة أن أفراد الأمن الذين حاولوا منع المحتجين من الانحراف عن المسار واجهوا “عنفا غير مقبول”، مشيرة إلى أن القوات تعرضت للركل واللكم والرشق بزجاجات وأجسام أخرى.

وقالت الشرطة إن 26 من أفراد الأمن أصيبوا، أربعة منهم تعرضوا لإصابات بالغة. وألقت الشرطة القبض على 25، وقالت إنها “مجرد بداية”.

وقال مات تويست، مساعد مفوض الشرطة “نحن بصدد تحديد هوية المتورطين في أعمال الشغب ويمكنهم أن يتوقعوا مواجهة إجراءات صارمة من قبل الشرطة في الأيام والأسابيع المقبلة”.

جاءت المسيرة تتويجا لصيف مشحون للغاية في بريطانيا شمل تنظيم احتجاجات أمام الفنادق التي يقيم فيها المهاجرون.

أعلام أمريكا وشعارات ترامب

وحمل المحتجون أعلام إنجلترا، بينما رفع آخرون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية وارتدوا قبعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمراء التي تحمل شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجددا”.

وردد المتظاهرون شعارات تنتقد رئيس الوزراء كير ستارمر ولوّحوا بلافتات كتب على بعضها عبارة “أعيدوهم إلى بلادهم”، فيما اصطحب بعض المشاركين أطفالهم.

“هذه هي لحظتنا”

وقال روبنسون في خطابه أمام أنصاره “اليوم تنطلق شرارة ثورة ثقافية في بريطانيا العظمى، هذه هي لحظتنا”، مشيرا إلى أنهم أظهروا “موجة وطنية عارمة”.

وألقى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك كلمة أمام الحشود عبر الفيديو دعا فيها إلى تغيير الحكومة في بريطانيا، قائلا إن البريطانيين يخشون ممارسة حريتهم في التعبير.

ويصف روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي-لينون، نفسه بأنه “صحفي يكشف تجاوزات الدولة”، فيما حرص حزب الإصلاح، أكبر الأحزاب المناهضة للهجرة، على النأي بنفسه عن روبنسون الذي أدين أكثر من مرة في تهم جنائية.

وتصدّر حزب الإصلاح استطلاعات الرأي في الأشهر القليلة الماضية.

وأصبحت الهجرة القضية السياسية المهيمنة في بريطانيا وطغت على المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر، إذ تواجه البلاد عددا قياسيا من طلبات اللجوء ووصول مهاجرين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، منهم أكثر من 28 ألف مهاجر هذا العام.