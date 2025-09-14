الإنذارات تدوي جنوب إسرائيل بعد إطلاق مسيّرة من اليمن قرب مطار رامون (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، بعد تسللها إلى الأجواء الجنوبية في منطقة وادي عربة قرب مطار رامون.

ووفقا لبيان الناطق باسم جيش الاحتلال، فقد جرى تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة عقب رصد التهديد الجوي، حيث باشرت منظومة الدفاع الجوي “القبة الحديدية” باعتراض الطائرة.

تفعيل الإنذارات

وأوضح البيان أنه جرى تفعيل الإنذارات بإطلاق الصواريخ والقذائف بعد مخاوف بشأن سقوط شظايا اعتراضية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها قناة “كان” الرسمية وصحيفة يديعوت أحرونوت، أن الطائرة أُسقطت بنجاح بالقرب من مطار رامون، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي بشكل مؤقت في المنطقة كإجراء احترازي.

تأتي هذه الواقعة بعد كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن سلاح الجو اعترض خلال الأسبوع المنصرم 10 مسيرات أُطلقت من اليمن، بينها واحدة أصابت مطار “رامون” قرب إيلات الأحد الماضي، ما أدى إلى إصابة عاملين بجروح طفيفة وتوقف حركة الطيران لساعتين.