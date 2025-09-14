بق الفراش والحشرات في مواجهة جنود الاحتلال.. قتال آخر مع تفشي الأمراض الجلدية

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن جنودا إسرائيليين يقاتلون في قطاع غزة يعانون من أمراض جلدية واسعة النطاق ناجمة عن تفشي بق الفراش والحشرات في مواقعهم المؤقتة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن عائلات الجنود شكاوى وصفوا فيها ظروف أبنائهم بأنها “غير إنسانية”، فيما حاول جيش الاحتلال نفي الاتهامات بالقول إن فرق مكافحة الآفات لم تجد أدلة قاطعة.

وأوضح التقرير أن معظم الشكاوى وردت من جنود في لواءي “غولاني” و”كفير”، إضافة إلى جنود يتمركزون في أحياء وسط وجنوب غزة، وكذلك في حي الزيتون وجباليا شمالا.

وقال أحد الضباط الاحتياط “يعاني الجنود في صمت منذ أسابيع، والحكة تزداد سوءا ليلا”، بينما كشف والد أحد الجنود في كتيبة “نحشون” أن “الجيش أبلغهم أن المواقع مؤقتة، لكن أبناءهم يعيشون في القذارة منذ مايو/أيار الماضي”.

صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية تنقل شهادات عائلات جنود إسرائيليين يقاتلون في غـ ـزة عن تفشي الإصابات الجلدية بين صفوف أبنائهم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CyysCjTgon — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 13, 2025

ظروف غير صحية

التقرير أشار إلى أن الجنود يقيمون في مبان مهجورة أو متضررة تحولت إلى تحصينات، حيث لا تتوفر حمامات أو مياه كافية للنظافة، كما أن النفايات والقطط والكلاب الضالة تزيد من خطورة الوضع الصحي.

وفي تعليق على التقرير، قال الخبير العسكري اللواء سمير فرج للجزيرة مباشر إن “الجندي الإسرائيلي غير معتاد على الظروف القاسية التي تتطلبها حروب المدن، خصوصا في ظل نقص المياه وأدوات النظافة ودورات المياه”.

وأدى الحصار الإسرائيلي والعدوان المستمر على قطاع غزة منذ نحو عامين إلى معاناة أجزاء كبيرة من غزة من ظروف غير صحية وانتشار الآفات، بينما اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين بسبب الحرب إلى اللجوء إلى مبان مهدمة اجتاحتها الحيوانات الضالة والحشرات.