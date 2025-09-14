تضرب بدقة عالية.. المسيّرة البحرية التركية “سنجار” تنجح في اختبارات إطلاق النار (فيديو)

أفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن “المسيّرة البحرية القتالية التركية سنجار” اجتازت بنجاح اختبارات إطلاق النار بالذخيرة الحية على أهداف في عرض بحر مرمرة.

وقالت الوكالة، اليوم الأحد، إن المسيّرة البحرية، التي طورتها شركتا “هفلسان” و “يونجا تكنيك” التركيتان، خاضت تجارب إطلاق النار بحضور مسؤولين من رئاسة الصناعات الدفاعية وقيادة القوات البحرية.

ونفذت الاختبارات باستخدام ذخائر عيار 12.7 ملم ونظام إدارة القتال الموحّد المعتمد على دمج البيانات الشبكية (أدفنت) المطور محليًا.

ووفق الوكالة، تمكنت “المسيّرة سنجار” من إصابة الأهداف بدقة عالية.

وبفضل قدراتها على الاشتباك مع العناصر المعادية وكشف الألغام وتنفيذ المهام الذاتية المستقلة، أصبحت “المسيرة سنجار” أول منصة بحرية غير مأهولة يتم دمجها بالكامل مع نظام أدفنت، وفق ذات المصدر.

كما يتيح هذا الدمج إمكانية تكاملها مع باقي منصات القوات البحرية التركية.

ونقلت الأناضول عن محمد عاكف ناجار مدير عام شركة هفلسان، قوله إن “مشروع المسيّرة سنجار يتميز عن نظرائه بالعديد من الخصائص ويضم ابتكارات متعددة”.

وأضاف ناجار، أن المسيّرة البحرية سنجار، العضو الأول في مجموعة المنصات البحرية المحلية غير المأهولة، يجري إعدادها لخدمة قيادة القوات البحرية التركية.

وأشار إلى أن هدفهم ترسيخ مكانة تركيا كدولة رائدة في مجال المنصات البحرية غير المأهولة.