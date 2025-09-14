رئيس الوزراء الباكستاني: إسرائيل ستواصل أعمالها الوحشية ما لم تتحد الأمة الإسلامية (فيديو)

أكد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، موقف بلاده الداعم لدولة قطر والإدانة الشديدة للاعتداء الإسرائيلي على سيادتها، مشدداً على ضرورة وحدة الأمة الإسلامية لمواجهة ما وصفه بالأعمال الوحشية للكيان الإسرائيلي.

وفي مقابلة معه اليوم الأحد، ضمن برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، قال دار إن إسرائيل “دولة مارقة قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة“.

وأضاف أن “باكستان لا تعترف بإسرائيل، واستمرار الأعمال الوحشية الإسرائيلية مرتبط بعدم توحد الأمة الإسلامية”.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن بلاده تأمل أن تسفر القمة العربية الإسلامية الطارئة عن “خريطة طريق عملية لردع إسرائيل”.

وفي وقت سابق اليوم، انطلق في الدوحة اجتماع وزاري تحضيري مغلق، عشية قمة عربية إسلامية تبحث العدوان الإسرائيلي على قطر، حيث دعا الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي الطارئ، إلى معاقبة إسرائيل، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد غطرستها، وفق ما جاء في كلمات لرئيس وزراء قطر الشيح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين طه، وأمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وأردف دار: باكستان قدمت مقترحا من 7 نقاط، أبرزها “وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للحرب على غزة ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتمكين المنظمات الأممية من العمل في توزيع المساعدات”.

وشدد على “ضرورة محاكمة قادة إسرائيل بتهم جرائم الحرب على ما اقترفوه بحق الإنسانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

في السياق، أوضح دار أن “قطر تلعب دورا بارزا في الوساطة الدولية لوقف الحرب على غزة”.

وكانت باكستان قد أدانت بأشد العبارات “الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب قطر ضد هذا العدوان”.

وفي هذا الإطار، دعا دار إلى “ضرورة بحث القمة العربية والإسلامية مسألة تشكيل قوة عسكرية عربية إسلامية لمواجهة الأخطار التي تواجهها كافة هذه الدول”، ملمحا إلى أنها “فكرة عظيمة” إذا تم تطبيقها.

والثلاثاء الماضي، شن جيش الاحتلال هجوما جويا على قيادة حركة المقاومة الإسلامية(حماس) بالدوحة، ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي أدى إلى استشهاد أحد أفراد قوى الأمن الداخلي القطري.

وتعقيبا على ذلك، أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن إدانة باكستان للعدوان، مؤكدة أن هذا العمل الاستفزازي والمتهور يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وكذلك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية.

وأكدت تضامن باكستان الكامل مع دولة قطر ضد هذا العدوان السافر غير المبرر وغير القانوني، مشيرة إلى أن هذا الفعل المتهور من قبل الكيان الإسرائيلي هو مظهر آخر لتجاهلها المستمر للسلام والأمن الدوليين ولسياساتها التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.