شاهد: لحظة استهداف الطائرات الإسرائيلية لبرج شراب غرب غزة

شهدت مدينة غزة، مساء اليوم الأحد، تصعيدا جديدا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبان سكنية ومرافق مدنية، في وقت يعيش فيه آلاف النازحين ظروفا مأساوية تحت وطأة الغارات المتواصلة.

وأظهرت لقطات مصورة غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت عمارة شراب في منطقة الكنز بحي الرمال غرب غزة، ما أدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل.

برج الجندي المجهول

وفي السياق ذاته، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان برج الجندي المجهول وسط حي الرمال بضرورة إخلائه تمهيدا لقصفه، وهو البرج الواقع بمحاذاة مخيم كبير يضم مئات الخيام التي تؤوي آلاف النازحين من مختلف مناطق المدينة، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية مضاعفة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه قرر استهداف البرج، بالتوازي مع تكثيف القصف في أحياء مختلفة من المدينة.

مباني الجامعة الإسلامية

وجددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها على مباني الجامعة الإسلامية غرب غزة، بعد أن استهدفتها في وقت سابق من اليوم. وشمل القصف مبنى المدينة المنورة داخل الجامعة، حيث سقطت عدة صواريخ أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة.

أزمة نزوح

وفي وقت سابق الأحد، كان الجيش الإسرائيلي قد دمر برجين سكنيين وعددا من المباني في مناطق متفرقة غرب ووسط مدينة غزة، ما فاقم من أزمة النزوح التي دفعت عشرات آلاف السكان إلى الفرار نحو وسط وجنوب القطاع بحثا عن مأوى أكثر أمانا.

يأتي هذا التصعيد في ظل تحذيرات متكررة من منظمات إنسانية من أن تواصل استهداف الأبراج السكنية والمراكز المدنية سيزيد من حجم الكارثة التي يعيشها أهالي غزة، ويضاعف أعداد النازحين والجرحى في القطاع المحاصر.