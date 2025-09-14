“كنت أنا نفسي البروباغندا”.. موقف نادر لسيناتور أمريكية ألغت رحلتها إلى إسرائيل (شاهد)

في خطوة نادرة في المشهد السياسي الأمريكي، أعلنت السيناتور في مجلس الشيوخ بولاية أوهايو، بيث ليستون، إلغاء مشاركتها في رحلة مقررة إلى إسرائيل.

“كنت أنا البروباغندا”

وقالت السيناتور في سلسلة من التدوينات على منصات التواصل الاجتماعي إن قرارها جاء بعد “تأمل عميق وتواصل مع ناخبيها”.

وأضافت أنها أدركت أن مشاركتها “ستستغل كأداة دعائية بدلا من منحها الفرصة لطرح الأسئلة المهمة لفهم ما يحدث في الشرق الأوسط “.

وتابعت ” قررت أنني لا أحتاج فقط إلى الحذر من البروباغندا، بل كنت أنا نفسي البروباغندا في هذه الرحلة المدعومة”.

I have cancelled a planned legislative trip to Israel. My hope had been to learn and ask tough questions of the Israeli government actions, particularly related to humanitarian aide in Gaza. I am grateful to the constituents who helped me see the harm of this approach. 1/5 — Senator Beth Liston (@Liston4Ohio) September 12, 2025

رحلات للتأثير على السياسيين

ويأتي هذا الموقف في سياق يزداد فيه الجدل حول تأثير جماعات الضغط على السياسيين الأمريكيين، حيث تنظم هذه الجماعات رحلات بشكل منتظم للساسة لزيارة إسرائيل والتأثير على وجهة نظرهم.

واستعرضت السيناتور صورا لوفد من مجلس النواب بولاية أوهايو قام بزيارة مماثلة في سبتمبر/أيلول 2023، شملت زيارات لمواقع تاريخية وثقافية وشركات تكنولوجية ومقرات لدمج الأقليات، وهي زيارات تقول السيناتور إنها تستخدم لاحقا للدعاية.

جدل وتفاعل واسع

أثار موقف السيناتور بيث ليستون تفاعلا كبيرا على المنصات الرقمية، حيث لقيت ترحيبا واسعا من سياسيين وناشطين.

وعلق عضو مجلس نواب ولاية فرجينيا، سام رسول، على القرار قائلا “شكرا لك. مع معارضة ما يقارب 80% من الديمقراطيين للإبادة الجماعية، لا ينبغي لأي مشرع ديمقراطي على مستوى ولاية أن يتعامل مع هذه الحكومة الإسرائيلية”.

كما علقت الناشطة مريا داميليو على الموقف الذي وصفته بأنه “لم يسبق له مثيل”، معربة عن أملها في أن يتوصل المزيد من السياسيين إلى هذا النوع من الاستنتاجات بعد الاستماع إلى ناخبيهم.

وقالت المدونة ميغان ستيك إن “الرحلات إلى إسرائيل هي رحلات تبادلية تساعد في الحصول على أموال الحملات الانتخابية وتشوش على الواقع الفلسطيني”.

ووصف عين رباني موقف السيناتور بأنه “تطور كان من المستحيل تصوّره قبل خمس سنوات”، في إشارة إلى هيمنة الخطاب الداعم لإسرائيل في الحزب الديمقراطي.