لحظة تدمير برج الكوثر.. حكومة غزة ترد على ذرائع الاحتلال وحصيلة جديدة لضحايا التجويع (فيديو)

Published On 14/9/2025
آخر تحديث: 12:43 PM (توقيت مكة)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر، صباح اليوم الأحد، برج الكوثر في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة شمالي القطاع، كما أصدر أوامر جديدة بإخلاء عدد مع أحياء المدينة خاصة في منطقتي ميناء غزة وحي الرمال.

يأتي ذلك ضمن حملة تصعيد مستمرة منذ انطلاق عملية “عربات غدعون 2” تمهيدا لاحتلال غزة، استهدفت الأبراج السكنية والبنية التحتية للمدنية.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 32 فلسطينيا جراء استهدافات إسرائيلية متفرقة منذ ساعات الفجر في مختلف مناطق القطاع.

ذرائع الاحتلال

وفي بيان صحفي اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يضلل الرأي العام بادعاء استهداف المقاومة، بينما ينفذ قصفا منهجيا للأبراج والبنايات السكنية والمدارس والمؤسسات المدنية بهدف الإبادة والتهجير القسري.

وأشار البيان إلى أن الحقائق الميدانية تكشف بوضوح أن الاحتلال يتعمد قصف المدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز الطبية، إضافة إلى استهداف مقار مؤسسات إنسانية ودولية، ما يثبت أن ما يعلنه من ذرائع حول “مهاجمة أهداف للمقاومة” لا يعدو كونه غطاء لجرائم إبادة جماعية وعمليات قتل وتهجير منظم بحق المدنيين.

“الجرائم الأفظع في التاريخ”

كما حمل البيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن “الجرائم الأفظع في التاريخ الحديث”، مشيرا إلى أن العدوان المتواصل منذ 23 شهرا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الجدي لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية وفق قواعد القانون الدولي.

ارتفاع ضحايا التجويع

من جانبها قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان إن هناك حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 422 شهيدا، من بينهم 145 طفل.

ومنذ إعلان الأمم المتحدة للمجاعة في غزة، سجلت 144 حالة وفاة، من بينهم 30 طفلا.

المصدر: الجزيرة مباشر

