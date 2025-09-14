لحظة تدمير برج الكوثر.. حكومة غزة ترد على ذرائع الاحتلال وحصيلة جديدة لضحايا التجويع (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر، صباح اليوم الأحد، برج الكوثر في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة شمالي القطاع، كما أصدر أوامر جديدة بإخلاء عدد مع أحياء المدينة خاصة في منطقتي ميناء غزة وحي الرمال.

يأتي ذلك ضمن حملة تصعيد مستمرة منذ انطلاق عملية “عربات غدعون 2” تمهيدا لاحتلال غزة، استهدفت الأبراج السكنية والبنية التحتية للمدنية.

عاجل | مراسل الجزيرة مباشر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر برج الكوثر في حي تل الهوى جنوبي مدينة غـ ـزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/OkZ7VdPqJv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2025

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 32 فلسطينيا جراء استهدافات إسرائيلية متفرقة منذ ساعات الفجر في مختلف مناطق القطاع.

ذرائع الاحتلال

وفي بيان صحفي اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يضلل الرأي العام بادعاء استهداف المقاومة، بينما ينفذ قصفا منهجيا للأبراج والبنايات السكنية والمدارس والمؤسسات المدنية بهدف الإبادة والتهجير القسري.

وأشار البيان إلى أن الحقائق الميدانية تكشف بوضوح أن الاحتلال يتعمد قصف المدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز الطبية، إضافة إلى استهداف مقار مؤسسات إنسانية ودولية، ما يثبت أن ما يعلنه من ذرائع حول “مهاجمة أهداف للمقاومة” لا يعدو كونه غطاء لجرائم إبادة جماعية وعمليات قتل وتهجير منظم بحق المدنيين.

الانفجار أضاء السماء.. لحظة قـصـ ـف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/PuT65V2DAd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 13, 2025

“الجرائم الأفظع في التاريخ”

كما حمل البيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن “الجرائم الأفظع في التاريخ الحديث”، مشيرا إلى أن العدوان المتواصل منذ 23 شهرا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الجدي لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية وفق قواعد القانون الدولي.

مصور صحفي وثق لحظة القـصـ ـف.. شهـ ـيـدان ومصابون جراء قـصـ ـف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/kJ7Dn4VBii — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 13, 2025

ارتفاع ضحايا التجويع

من جانبها قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان إن هناك حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 422 شهيدا، من بينهم 145 طفل.

ومنذ إعلان الأمم المتحدة للمجاعة في غزة، سجلت 144 حالة وفاة، من بينهم 30 طفلا.