معلقا على فشل اغتيال قادة حماس في الدوحة.. إيلي كوهين: من لم نصل إليه الآن سنصل إليه لاحقا
Published On 14/9/2025
قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الهجوم الذي استهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية(حماس) في العاصمة القطرية الدوحة يحمل رسالة واضحة، على حد زعمه.
وكتب كوهين على حسابه على موقع إكس: “من لم نصل إليه الآن – سنصل إليه في المرة القادمة”.
وزعم في تعليقه أن ” هذه الخطوة، بدلا من أن تضر بفرص التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى، ستدعم صفقة المخطوفين، لأن كل واحد من قادة حماس يعلم أن هناك ساعة رملية فوق رأسه”، على حد ادعائه.
השר אלי כהן על התקיפה בדוחה: "מי שלא הגענו אליו עכשיו – נגיע אליו בפעם הבאה"; על האפשרות כי הפעולה פגעה בסיכויים לעסקה אמר: "המהלך יקדם את עסקת החטופים מכיוון שכל אחד מראשי חמאס יודע שיש מעל ראשו שעון חול"#חדשותהשבת עם @AyalaHasson pic.twitter.com/XgAw5hgWgs
— כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2025
المصدر: الجزيرة مباشر