معلقا على فشل اغتيال قادة حماس في الدوحة.. إيلي كوهين: من لم نصل إليه الآن سنصل إليه لاحقا

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الهجوم الذي استهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية(حماس) في العاصمة القطرية الدوحة يحمل رسالة واضحة، على حد زعمه.

وكتب كوهين على حسابه على موقع إكس: “من لم نصل إليه الآن – سنصل إليه في المرة القادمة”.

وزعم في تعليقه أن ” هذه الخطوة، بدلا من أن تضر بفرص التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى، ستدعم صفقة المخطوفين، لأن كل واحد من قادة حماس يعلم أن هناك ساعة رملية فوق رأسه”، على حد ادعائه.