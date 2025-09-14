البرغوثي: نتنياهو مارق ويعاني حالة من جنون العظمة تشبه ما أصاب هتلر (فيديو)

قارن أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية د/ مصطفى البرغوثي تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والزعيم النازي الألماني السابق أدولف هتلر.

وفي مقابلة السبت مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، قال البرغوثي إن نتنياهو شخص “مارق بالمعنى الحرفي للكلمة وهو مجرم حرب مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ولا يملك أي منطق على الإطلاق”.

وأضاف البرغوثي أن نتنياهو “يبدو أنه أصيب الآن بحالة من جنون العظمة تشبه حالة جنون العظمة التي أصابت هتلر في وقت من الأوقات يريد أن يضرب كل الدول المجاورة وغير المجاورة، يريد أن يفرض هيمنة إسرائيل على المنطقة بأسرها ويطلق التهديدات ليل نهار ويحاول أن يخدع الجمهور الإسرائيلي نفسه في نفس الوقت”.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما على العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام بهدف اغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثناء مناقشتهم مقترحات اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأسفر الهجوم عن استشهاد 5 من أعضاء حركة حماس ورجل أمن قطري، بينما لم يتعرض أي شخص من الشخصيات القيادية للحركة لإصابات، وهو ما دفع وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى الاعتراف بفشل الهجوم في وقت لاحق.