هجمات انقضاضية بالمسيّرات تستهدف النيل الأبيض بالسودان.. وسط انفجارات وأعمدة دخان كثيفة (فيديو)

في تطور متصاعد للصراع في السودان، كشفت صور خاصة حصلت عليها الجزيرة مباشر آثار استهداف قوات الدعم السريع لمنشآت عسكرية ومرافق خدمية حيوية في ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.

وفجر اليوم الأحد، شنت طائرات مسيّرة هجمات انقضاضية استهدفت مواقع عسكرية ومرافق خدمية حيوية في ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية وأضرار مادية.

مقتل جندي وتصاعد الدخان من مقر عسكري

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن الهجمات أسفرت عن مقتل جندي من الجيش السوداني إثر استهداف قاعدة كنانة الجوية جنوبي الولاية.

وأضافت المصادر أن أعمدة دخان كثيفة تصاعدت من مقر قيادة الفرقة 18 مشاة جنوبي مدينة كوستي، عقب دوي انفجارات ناجمة عن قصف بالمسيّرات.

كما سُمعت انفجارات مماثلة في مستودع للوقود بمنطقة المستودعات شمالي المدينة.

مجلس السيادة يدين “الاعتداء”

من جانبه، أدان مجلس السيادة السوداني الهجمات، واصفا إياها بـ”الاعتداء على المنشآت المدنية والبنية التحتية”.

وفي تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي، أكد المجلس أن “ميليشيا التمرد” (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) هاجمت محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء ومستودعات الوقود بالنيل الأبيض، بالإضافة إلى مطار كنانة المدني.

مجلس السيادة السوداني:

– الاعتداء على المنشآت المدنية والبنية التحتية بات سلوكا للمليشيا الإرهابية وسط صمت دولي مريب

ووصف مجلس السيادة الهجمات بأنها “سلوك للميليشيا الإرهابية وسط صمت دولي مريب”، مؤكدا أن هذه الحرب “موجّهة ضد الشعب السوداني، وسيواجهها ويقرر بشأنها لوحده”.