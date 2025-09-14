هيئة البث: عزلة إسرائيل تتفاقم ولابيد يتهم نتنياهو بتحطيم مكانتها الدولية

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصد أمني قوله إن الوضع الإقليمي لإسرائيل في الخليج ازداد سوءا بعد العملية الفاشلة في قطر، مقارنة بما كان عليه عقب اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح في دبي عام 2010، والتي تسببت آنذاك بأزمة صامتة بين إسرائيل والإمارات.

وفي أول تعليق رسمي، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفشل محاولة اغتيال قادة حماس في قطر، وكتب عبر منصة إكس “إذا تخلصنا من قيادة حماس، فسنزيل العقبة الرئيسية أمام تحرير المخطوفين وإنهاء الحرب”. كما اتهم قيادة الحركة الموجودة في الدوحة بعرقلة جميع جهود وقف إطلاق النار، بهدف إطالة أمد الحرب.

على الجانب الأمريكي، عبر مسؤولون كبار عن تحفّظهم على العملية، مؤكدين أن “إسرائيل لم يكن عليها خرق سيادة قطر”، محذرين من أن هذه الخطوة قد تعقّد علاقات تل أبيب مع بعض العواصم الخليجية.

حطمت مكانة إسرائيل الدولية

بالتوازي مع ذلك، شن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، هجوما لاذعا على حكومة نتنياهو، متهما إياها بالتسبب في تدهور مكانة إسرائيل الدولية.

הדיווח על הצעת מצרים להקמת כוח ערבי משותף מול התקיפות הישראליות היא פגיעה קשה בהסכמי השלום, שבאה מיד אחרי הפגיעה הקשה בהסכמי אברהם, שבאה מיד אחרי שרוב מכריע של מדינות שהיו בנות ברית של ישראל הצביעו על הקמת מדינה פלשתינית. הממשלה הזו הרסה את מעמדנו הבינלאומי. שילוב קטלני של חוסר… pic.twitter.com/hU4CkUSk5B — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) September 13, 2025

وكتب لابيد عبر منصة إكس إن هذا التطور يأتي مباشرة “بعد تعرض اتفاقيات إبراهام لهزة كبيرة، وتصويت غالبية الدول التي كانت تُعتبر حليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية”.

وأضاف “لقد دمرت هذه الحكومة مكانتنا الدولية. مزيج قاتل من اللامسؤولية والهوائية والغطرسة يُمزّقنا في العالم. يجب استبدالهم قبل فوات الأوان”.