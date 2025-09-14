وزارة الدفاع الإسرائيلية: 20 ألف مصاب جراء الحرب على غزة نصفهم مصابون نفسيا

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تقريرا يكشف عن أعداد كبيرة من المصابين الذين يتلقون العلاج ضمن قسم إعادة التأهيل، جراء الحرب الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشير البيانات إلى أنه جرى تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 20 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم، نصفهم من شبان دون سن 30 عاما، و92% منهم رجال، و64% من جنود الاحتياط.

وأظهر التقرير أن 45% من المصابين يعانون من إصابات جسدية متفاوتة، وأن 55% يواجهون صدمات وأعراضا نفسية، وهو ما يعادل نحو 10700 جندي.

ولفت التقرير إلى أن 20% من هؤلاء الجنود المصابين نفسيا تعرضوا أيضا لإصابات جسدية، مما يزيد حالاتهم تعقيدا.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديرات المعدلة تتوقع وصول عدد الجرحى إلى 100 ألف بحلول عام 2028، نصفهم تقريبا مصابون نفسيا، وهو موعد أبكر بسنتين من التقديرات السابقة.

1000 جريح شهريا

من بين المصابين، 9% صُنِّفوا مصابين متوسطين إلى خطيرين، في حين سُجِّلت 56 حالة عجز كامل، و168 مصابا بإصابات دماغية معقدة، إضافة إلى 16 مشلولا على كراسي متحركة و99 مبتور أطراف حصلوا على أطراف صناعية متطورة. ويستوعب القسم نحو 1000 جريح شهريا في المتوسط، وقد تعامل خلال العام الأخير مع 251 حالة استدعت تدخلا نفسيا عاجلا.

ورغم الزيادة الكبيرة في عدد المصابين، يعاني قسم إعادة التأهيل من نقص حاد في الطواقم الطبية والاجتماعية، حيث يتابع موظف تأهيل واحد نحو 750 ملفا، وهو ما يرهق قدرة القسم على توفير الرعاية اللازمة.

وفي ظل هذا الضغط، ارتفعت ميزانية القسم بنسبة 53% خلال العامين الماضيين لتصل إلى 8.3 مليار شيكل (نحو 2.2 مليار دولار)، منها 4.1 مليار مخصصة لعلاج الإصابات النفسية فقط.

وتشير بيانات وزارة الدفاع إلى أن دائرة التأهيل تعالج حاليا نحو 81700 شخص، بينهم 31000 يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة كما يستقبل القسم شهريا نحو 1000 جريح جديد من الحرب المستمرة، إضافة إلى 600 طلب اعتراف بإصابات قديمة من حروب سابقة.

تعكس الأرقام، التي كشفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حجم التحديات التي يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته الصحية مع استمرار الحرب، حيث أصبحت الإصابات النفسية تتصدر المشهد بشكل غير مسبوق.