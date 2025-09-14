وزير الخارجية الإسرائيلي: سانشيز وحكومته عار على إسبانيا

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، اليوم الأحد، انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد تصريحات الأخير المؤيدة للمتظاهرين الداعمين لفلسطين في بلاده.

وكتب ساعر على حسابه على منصة”إكس”: “قبل عدة أيام، أعرب رئيس وزراء إسبانيا عن أسفه لأنه لا يمتلك قنبلة نووية ’لإيقاف إسرائيل‘، واليوم شجّع المتظاهرين على الخروج إلى الشوارع”.

وأضاف: “استمع الحشد المؤيد للفلسطينيين إلى رسائل التحريض، وقام بمهاجمة سباق الدراجات ’لا فويليتا‘، ما أدى إلى إلغاء الحدث الرياضي الذي كان دائماً مصدر فخر لإسبانيا”.

وتابع ساعر: “سانشيز وحكومته – عار على إسبانيا!”.

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تجمع للحزب الاشتراكي في مدينة ملقة الجنوبية “اليوم يصادف نهاية فويلتا (سباق إسبانيا). نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين وكذلك إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل فلسطين”.

وتلقى القضية الفلسطينية دعما شعبيا كبيرا في إسبانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024. وقبل أيام، أعلن سانشيز اتخاذ إجراءات جديدة بشأن الإمدادات العسكرية الإسرائيلية تهدف “إلى وضع حد للإبادة في غزة“.