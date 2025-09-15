أمير قطر: العدوان على البلد الصانع للسلام “غادر”.. وعازمون على فعل ما يلزم لحفظ سيادتنا (فيديو)
في افتتاح القمة الطارئة
افتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، عصر اليوم الاثنين، بالتأكيد على أن قطر بلد صانع للسلام، وأنها واصلت الوساطة بشأن غزة على أمل وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، وأن الاعتداء الإسرائيلي الغادر وقع بينما كانت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدرس اقتراحا أمريكيا.
وقال “إسرائيل دولة تعمل على نحو منهجي ومثابر لاغتيال السياسيين الذين تفاوضهم وتعتدي على البلد الوسيط.. هل سمعتم عن شيء كهذا من قبل؟”.
وأضاف “رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين، يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهذا وهم خطير”.
وأشار إلى أن الدوحة تستضيف وفودا من حماس وإسرائيل وأنجزت وساطتها تحرير أسرى إسرائيليين وفلسطينيين، مؤكدًا أنه “لو قبلت إسرائيل بالمبادرة العربية لوفرت على نفسها ما لا يحصى من المآسي”.
وشدد الشيخ تميم على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة حالة جنون القوة والغطرسة وهوس التعطش للدماء الذي أصيبت به الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.
أبرز تصريحات الشيخ تميم:
- الدوحة تعرضت لعدوان إسرائيل ونحن دولة وساطة ونبذل جهودا كبيرة لوقف حرب الإبادة على غزة.
- العدوان الإسرائيلي على قطر وهي البلد الصانع للسلام عدوان غادر.
- الاعتداء الغادر وقع بينما كانت قيادة حماس تدرس اقتراحا أمريكيا.
- واصلنا الوساطة على أمل وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية.
- الدوحة تستضيف وفودا من حماس وإسرائيل وأنجزت وساطتنا تحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.
- لماذا تحاول إسرائيل اغتيال قادة حماس إذا كانت تفاوضها؟
- نحن أمام طرف يقصد إفشال المفاوضات وتحرير مواطنيه ليس على قائمة أولوياته.
- إسرائيل تعمل على جعل غزة غير صالحة للعيش وتهجير سكانها.
- إسرائيل تحلم بأن تكون المنطقة العربية منطقة نفوذ وهذا وهم خطير.
- نحن على ثقة بأن المخططات الإسرائيلية لتقسيم سوريا لن تمر.
- لو قبلت إسرائيل بالمبادرة العربية لوفرت على نفسها ما لا يحصى من المآسي.
- يجب اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة حالة جنون القوة والغطرسة وهوس التعطش للدماء الذي أصيبت به حكومة إسرائيل.
- عازمون على فعل كل ما يلزم والقانون الدولي يتيح لنا الحفاظ على سيادتنا ومواجهة العدوان الإسرائيلي.