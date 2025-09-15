وصول القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية الطارئة إلى الدوحة (فيديو)

توافد قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في قمة طارئة تُعقد، اليوم الاثنين، على خلفية التصعيد الإسرائيلي بعد الضربة الجوية التي استهدفت قادة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الدوحة الأسبوع الماضي.

أبرز المشاركين:

الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الرئيس الإيراني مسعود بيزِشكيان.

الرئيس السوري أحمد الشرع.

الرئيس إمام علي رحمان رئيس طاجيكستان.

رئيس لبنان جوزيف عون.

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

رئيس الصومال حسن شيخ محمود.

رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.

الرئيس محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت.

محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان.

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي.

الأمير مولاي رشيد ممثل الملك محمد السادس ملك المغرب.

شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان.

#قنا_فيديو |

زخم عربي ودولي غير مسبوق إثر العدوان الإسرائيلي الغادر على دولة #قطر.. وتضامن لا محدود وحد صفوف العالم وأكد أن قطر رمز السلام في زمن الحروب #قنا pic.twitter.com/i1wLeRCwo0 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 15, 2025

ومن المقرر أن تناقش القمة مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي انعقد أمس الأحد، في خطوة تعكس الحرص الجماعي على توحيد المواقف إزاء هذا التهديد السافر، وتنسيق الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

كما تهدف القمة إلى دعم جهود الدوحة المتواصلة في ملف الوساطة، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال، وإيصال رسالة حازمة إلى المجتمع الدولي بضرورة التصدي لانفلات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، التي تواصل تصدير أزماتها الداخلية عبر توسيع دائرة العدوان في المنطقة دون وازع أو رادع.

وعلى مر العقود الثمانية منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945، عقدت 50 قمة عربية منها 34 عادية و16 قمة طارئة، وقد استضافت العاصمة القطرية الدوحة 3 قمم عربية.