الرئيس الجزائري يعين حكومة جديدة

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في الجزائر، يوم الأحد، إن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى تغييرا حكوميا بعد ساعات من تعيين سيفي غريب رئيسا للوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن التغيير الحكومي شمل “10 وافدين جدد إلى الحكومة، فيما تم استحداث محافظ جديدة على رأسها المفتشية العامة لمصالح الدولة، وكذا إدماج بعض الوزارات”.

وتضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة، 34 وزيرا، منهم 10 وزراء جدد، و3 وزراء دولة.

وبحسب الوكالة، جرى الإبقاء على “أحمد عطاف كوزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، والسعيد شنقريحة كوزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي”، وكذلك جرى الإبقاء على عبد الكريم بوالزرد في منصبه وزيرا للمالية.

وتم تعيين مراد عجال وزيرا للطاقة والطاقات المتجددة، التي تم استحداثها، وأصبح محمد عرقاب وزير دولة للمحروقات والمناجم.

وجرى تعيين إبراهيم مراد، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وزير دولة مكلفا بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، التي تم استحداثها.

واختير وزير النقل السابق سعيد سعيود وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وفيما يلي أسماء الحكومة الجزائرية الجديدة: