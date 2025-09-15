الرئيس الجزائري يعين حكومة جديدة
قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في الجزائر، يوم الأحد، إن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى تغييرا حكوميا بعد ساعات من تعيين سيفي غريب رئيسا للوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن التغيير الحكومي شمل “10 وافدين جدد إلى الحكومة، فيما تم استحداث محافظ جديدة على رأسها المفتشية العامة لمصالح الدولة، وكذا إدماج بعض الوزارات”.
وتضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة، 34 وزيرا، منهم 10 وزراء جدد، و3 وزراء دولة.
وبحسب الوكالة، جرى الإبقاء على “أحمد عطاف كوزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، والسعيد شنقريحة كوزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي”، وكذلك جرى الإبقاء على عبد الكريم بوالزرد في منصبه وزيرا للمالية.
وتم تعيين مراد عجال وزيرا للطاقة والطاقات المتجددة، التي تم استحداثها، وأصبح محمد عرقاب وزير دولة للمحروقات والمناجم.
وجرى تعيين إبراهيم مراد، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وزير دولة مكلفا بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، التي تم استحداثها.
واختير وزير النقل السابق سعيد سعيود وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وفيما يلي أسماء الحكومة الجزائرية الجديدة:
- أحمد عطاف، وزير دولة، وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
- السعيد شنقريحة، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
- محمد عرقاب، وزير دولة، وزيرا للمحروقات والمناجم.
- إبراهيم مراد، وزير دولة، مكلفا بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية.
- سعيد سعيود، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والنقل.
- لطفي بوجمعة، وزيرا للعدل، حافظا للأختام.
- عبد الكريم بو الزرد، وزيرا للمالية.
- كمال بداري، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- محمد صغير سعداوي، وزيرا للتربية الوطنية.
- محمد الصديق آيت مسعودان، وزيرا للصحة.
- عبد المالك تاشريفت، وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق.
- يحيى بشير، وزيرا للصناعة.
- وسيم قويدري، وزيرا للصناعة الصيدلانية.
- ياسين المهدي وليد، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
- مراد عجال، وزيرا للطاقة والطاقات المتجددة.
- كمال رزيق، وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات.
- أمال عبد اللطيف، وزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
- محمد طارق بلعريبي، وزيرا للسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
- وسف بلمهدي، وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.
- مليكة بن دودة، وزيرة للثقافة والفنون.
- مصطفى حيداوي، وزيرا للشباب، مكلفا بالمجلس الأعلى للشباب.
- سيد علي زروقي، وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
- نور الدين واضح، وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
- زهير بوعمامة، وزيرا للاتصال.
- نسيمة أرحاب، وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين.
- عبد القادر جلاوي، وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
- طه دربال، وزيرا للري.
- عبد الحق سايحي، وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
- حورية مداحي، وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية.
- صورية مولوجي، وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
- كوثر كريكو، وزيرة للبيئة وجودة الحياة.
- وليد صادي، وزيرا للرياضة.
- نجيبة جيلالي، وزيرة للعلاقات مع البرلمان.
- محمد عبد النور رابحي، وزيرا، واليا لولاية الجزائر.
- سفيان شايب، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج.
- بختة سلمة منصوري، كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية.
- كريمة بكير، كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم، مكلفة بالمناجم.
- الأمين العام للحكومة يحيى بوخاري.