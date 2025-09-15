في الطريق إلى غزة.. انطلاق 17 سفينة تابعة لـ”أسطول الصمود العالمي” من تونس لكسر الحصار

قال مراسل الجزيرة مباشر، إن 17 سفينة من أسطول الصمود العالمي انطلقت من الموانئ التونسية متجهة إلى المياه الدولية، لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأكد مغادرة سفينتي “ألما” و”فاميلي”، فجر اليوم، من ميناء بنزرت شمالي تونس، اللتين تعتبران من أكبر السفن المشاركة في الأسطول من حيث حجمهما وعدد المشاركين على متنهما، فضلًا عن كونهما السفينتين اللتين أصيبتا بهجوم بمسيرات الأسبوع الماضي في ميناء سيدي بوسعيد في العاصمة تونس.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن 14 سفينة غادرت ميناء بنزرت شمالي العاصمة تونس (60 كيلومترًا) منذ عصر السبت الماضي وحتى فجر اليوم الاثنين.

ويُنتظر أن يغادر اليوم عدد من المراكب الصغيرة الميناء بعد أن ينهي عمليات الصيانة والتزود بالوقود والمؤن الغذائية.

في ذات السياق، انطلقت من مينائي سيدي بوسعيد وقمرت في الضاحية الشمالية من العاصمة تونس ثلاث سفن (مياميا وألكاتالا وعلاء الدين) تتبع أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة.

ومن المتوقع أن يتواصل انطلاق السفن، ظهر اليوم، من ميناء سيدي بوسعيد وقمرت حيث ترسو أغلب السفن التونسية، التي تحمل مشاركين من ممثلي أسطول الصمود المغاربي.

وستلتقي السفن التي انطلقت من الموانئ التونسية الثلاثة قرب سواحل منطقة الوطن القبلي -شرقي تونس- لتواصل رحلتها في اتجاه المياه الدولية، إذ ستلتقي بالسفن القادمة من إيطاليا واليونان.

ووفق لجنة كسر الحصار عن غزة، فقد تأخر انطلاق السفن من الموانئ التونسية أكثر من مرة بسبب سوء الأحوال الجوية، وتأخر أعمال الصيانة وعمليات التزود بالوقود والمؤونة.

ولم يعلن المنظمون عن العدد النهائي للسفن التي ستشارك في الأسطول المنطلق من السواحل التونسية، وذلك في انتظار اكتمال ترتيبات انطلاق جميع السفن والمشاركين في الرحلة.

واستقبلت تونس الأحد الماضي، 22 سفينة ضمن رحلة أسطول الصمود العالمي القادمة من برشلونة وسط دعم جماهري حاشد من مختلف أنحاء العالم.