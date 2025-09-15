بن غفير: سنحتل غزة وسأقيم حيًّا للشرطة الإسرائيلية على شاطئها

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إن مقاتلي الجيش سينهون المهمة ويحتلون غزة وسيشجعون الهجرة الطوعية، مردفًا “سأقيم حيا للشرطة على شاطئ البحر في غزة”.

جاء ذلك خلال حفل رفع نخب رأس السنة العبرية الوشيكة في الكلية الوطنية للشرطة في بيت شيمش بمشاركة المفتش العام للشرطة داني ليفي، والذي نظمته شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

התוכנית של בן גביר: "נסיים את ההכרעה בעיר עזה – ונקים שם שכונת שוטרים מפוארת"@ItsikSaban

צילום: אורן בן חקון pic.twitter.com/NgDyvQQbSX — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 15, 2025

وأضاف الوزير اليميني المتطرف “الاستيطان يجلب الأمن وحان الوقت لسن قانون لإعدام المخربين”.

وأقيم الاحتفال على خلفية التوتر بين الوزير والمفتش، الذي تسبب بإلغاء مراسم منح رتب رفيعة لأكثر من عشرة ضباط، بعد رفض بن غفير المصادقة على بعض التعيينات التي وقع عليها مفتش الشرطة.

تصريحات مستفزة

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، صرح بن غفير متفاخرًا أنه الوحيد في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الذي يعتقد أنه لا ينبغي إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة أثناء القتال.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר (עוצמה יהודית) על פינוי האוכלוסייה בעזה במקומות בהם צה"ל פועל: "מי שלא מתפנה דמו בראשו, ואני חושב שצה"ל יכול וחייב לפעול ב-100% אש למי שלא מתפנה. מי שלא עוזב זה אחריות שלו, ומי שלא עוזב לדעתי מוכיח שהוא חמאסניק"@YinonMagal @YehoshuaYosi… — 103FM (@radio103fm) August 28, 2025

وأضاف الوزير اليميني المتطرف في تصريحات لإذاعة (103 إف أم) “من لا يترك مناطق عمل الجيش الإسرائيلي في غزة فقد جنى على نفسه، ويمكن للجيش العمل ضده بكل القوة وهو يثبت أنه في الواقع من (حركة المقاومة الإسلامية) حماس“.