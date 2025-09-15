تحذير إسرائيلي وبيان من حماس بشأن مصير الأسرى في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أخرجت الأسرى إلى فوق الأرض، من جهتها حملت (حماس) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن مصير جنوده الأسرى.

وأكدت حركة (حماس) في بيان، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من استرجاع الأسرى في قطاع غزة عبر القتل والقصف والتدمير.

وقال البيان: ” يتحمّل مجرم الحرب نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، المسؤولية الكاملة عن مصير جنوده الأسرى في غزة، ولن تفلح سياساته الإجرامية في استرجاعهم عبر القتل والقصف والتدمير”.

وذكرت الحركة أن جيش الاحتلال يواصل “عدوانه الهمجي على مدينة غزة، عبر القصف الممنهج للأحياء السكنية وتدمير الأبراج وتهجير المدنيين قسرًا، في ظل عجزٍ دوليٍّ فاضح وغياب إرادة حاسمة لوقفها ومحاسبة مرتكبيها”.

وأضاف البيان أن رهان الاحتلال “على المجازر والتجويع والتدمير لتركيع شعبنا، رهانٌ أثبت فشله على مدار عامين من العدوان، وسيفشل مجددًا، فشعبنا الصامد ومقاومته الباسلة ماضون في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم بكل الوسائل المتاحة، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه البشعة بحق أطفالنا ونسائنا وأبريائنا”.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن حماس أخرجت الأسرى الإسرائيليين إلى فوق الأرض لمحاولة منع احتلال مدينة غزة.

ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني أن من الممكن أن يتعرض الأسرى للقتل، إذا دخلت قوات جيش الاحتلال مدينة غزة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المخاطر.