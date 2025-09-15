“لا نعرف ماذا ينتظرنا؟”.. الكشف عن تصريحات نارية لرئيس الأركان الإسرائيلي خلال جلسة سرية

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، عن تصريحات مثيرة لرئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، خلال جلسة للجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات في الكنيست، وهي لجنة سرّية تابعة للجنة الخارجية والدفاع.

وانتقد زامير بشدة غياب رؤية سياسية واضحة، وقال “نتنياهو لا يخبرنا ما هي المرحلة التالية، لا نعرف لماذا علينا أن نستعد، إذا كان رئيس الوزراء يريد حكومة عسكرية فليعلن ذلك صراحة”.

وأشار زامير إلى حالة عدم اليقين التي تعيشها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن ما بعد عملية السيطرة على مدينة غزة.

وفي حديثه عن الجانب الإنساني، وصف زامير مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة بأنها “فاشلة”، وقال “لا أفهم لماذا يُنفق المال على ذلك، ويجري توسيع عدد المراكز إلى 12، بينما فشلت الخطة عندما كان هناك 4 فقط”.

مخاطر خطة احتلال غزة

وأوضح زامير أمام اللجنة أن خطة احتلال غزة الحالية تعاني من أوجه قصور عديدة، بينها:

تعريض حياة الجنود للخطر.

تهديد حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

انخفاض الشرعية الدولية.

صعوبات متوقعة في إجلاء السكان.

كما حذر من أن العملية قد تؤول في النهاية إلى فرض حكم عسكري إسرائيلي على غزة، وهو ما لا يرغب tdi جيش الاحتلال، بحسب الصحيفة.

وفيما يتعلق بملف الأسرى، أكد زامير أن الجيش لا يملك يقينا حول كيفية تصرف حركة حماس إذا علمت بتقدم القوات الإسرائيلية نحو غزة.

وأضاف أن الجيش، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات العسكرية، طوّر تقنيات قتالية خاصة تهدف إلى خفض المخاطر على حياة الأسرى، مع الإقرار بأن المخاطر تبقى قائمة.

وجاءت تصريحات زامير، الجمعة، قبيل انطلاق المرحلة البرية من عملية “غدعون 2″، حيث يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للدخول إلى الأحياء الغربية لمدينة غزة، وسط تقديرات بفرار مئات الآلاف من السكان جنوبا.

وبينما يتوقع جيش الاحتلال استغلال حركة حماس لحركة النزوح في تنفيذ عمليات هجومية، حذر قادة الجيش من أن أي إخفاق سياسي أو عسكري قد يقود إلى مأزق استراتيجي طويل الأمد، بحسب الصحيفة.