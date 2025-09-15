دموع في مقهى ألماني.. صرخة تحت الجلد من غزة تهز الشارع الأوروبي (شاهد)

في مقطع مؤثر تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من المواطنين الألمان يجلسون في مقهى ويبدو عليهم التأثر بعد رؤية صور أطفال غزة، خلال مسيرة تضامنية صامتة.

وأظهر المقطع امرأة تحضن رجلا يبكي تأثرًا بما شاهده أثناء المظاهرة، إذ كان المحتجون يحملون بصمت صورا لأطفال غزة المجوّعين بأجساد نحيلة وهزيلة، وهم عاجزون عن الحركة بسبب الجوع وسوء التغذية، فكانت الصورة صرخة أبلغ من آلاف الكلمات.

في مقهى.. مشاهد لألمان يتأثرون خلال مسيرة صامتة للتضامن عُرضت خلالها صور لأطفال غـ ـزة#الجزيرة_مباشر #ألمانيا pic.twitter.com/WhaysDo9wM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2025

وانهالت الردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ علقت روسين غوستريتر قائلة “كيف يمكنك أن تكون أبا ولا ترى أطفالا في هؤلاء الأطفال.. لا أفهم”.

وعلقت نتاليا ليون “لقد أيقظت فلسطين الإنسانية للتعاطف، أشعر بالخجل لا سيما من صمت قادة العالم وتقاعسهم، ما شهدناه على الإنترنت غيّرني للأبد”.

وقال حساب يحمل اسم عبد الله “الجيل القادم سوف ينظر إلينا بكراهية.. لقد وقفنا في صمت وشاهدنا الإبادة الجماعية تحدث”.

مظاهرات تغزو أوروبا

وخلال الفترة الماضية، شهدت مدن أوروبية عدة مظاهرات ووقفات شارك فيها الآلاف، رفضًا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه ما وُصفت بالإبادة الجماعية وسياسات التجويع والتهجير.

ففي إيطاليا، تظاهر آلاف الأشخاص على هامش مهرجان البندقية السينمائي، بدعوة من منظمات يسارية. ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، وإيقاف ما وصفوها بالإبادة في غزة، وسط حضور بارز للأعلام الفلسطينية.

كما شهدت مدينة إسطنبول التركية مظاهرة حاشدة، حيث خرج آلاف المتظاهرين حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالمجازر الإسرائيلية، وسط دعوات من جمعيات ومنظمات مدنية لمواصلة الضغط الشعبي حتى وقف الحرب.

وتعكس هذه المظاهرات، الممتدة بين العواصم الأوروبية والآسيوية، اتساع رقعة التضامن الدولي مع الفلسطينيين، وسط مطالبات متزايدة للحكومات الغربية والمؤسسات الدولية بوقف الحرب المستمرة منذ شهور على غزة.