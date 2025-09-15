شهيد قرب جدار الفصل العنصري.. وتقرير يشير إلى محاولة تسلل عبر “ثغرة عطروت”

استشهد عامل فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين في نفس المنطقة قرب عطروت شمال القدس، حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد من منطقة الضاحية داخل القدس، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال عليه النار أثناء محاولته اجتياز جدار الفصل.

رعب إسرائيلي من ثغرة عطروت

وزعم أفراد من قوات حرس الحدود الإسرائيلية أنهم أطلقوا النار على فلسطيني وقتلوه بعد محاولته التسلل إلى القدس عبر ثغرة في الجدار الفاصل في منطقة عطروت، وهي نفس النقطة التي تسلل منها الأسبوع الماضي منفذا هجوم دامٍ عند مفترق راموت أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بحسب يديعوت أحرنوت.

كما أصيب فلسطينيان آخران، وصفتهما الشرطة الإسرائيلية بأنهما “مقيمان غير قانونيين”، بجروح متوسطة الأسبوع الماضي أثناء محاولتهما الدخول من نفس النقطة، وتم إطلاق النار عليهما.

أكثر من 11 ألف اعتقال في القدس

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة الاحتلال أنها اعتقلت أكثر من 11 ألف فلسطيني مقيم بشكل غير قانوني منذ بداية العام.

واعترفت الشرطة الإسرائيلية بأنه رغم التحذيرات المستمرة بشأن الثغرات في الجدار، لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس لسدها منذ أكثر من عام.