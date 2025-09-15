طالب بمواقف ضد “العدو” ووجه رسالة إلى الشعب الإسرائيلي.. السيسي: ممارسات تل أبيب قد تجهض اتفاقيات سلام قائمة (فيديو)

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، من أن ما تفعله إسرائيل بالمنطقة لن يقود لاتفاقات سلام جديدة، بل قد يجهض الاتفاقات الحالية.

وخلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، اليوم الاثنين، لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر قبل نحو أسبوع، قال السيسي إن “الممارسات الإسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأحذر من أن السلوك الإسرائيلي المنفلت من شأنه توسيع رقعة الصراع والتصعيد”.

وشدد السيسي على ضرورة أن تُحدث مواقف الدول العربية والإسلامية تغييرا في نظرة “العدو” نحونا، كي يعلم أن أي دولة عربية مساحتها ممتدة من المحيط إلى الخليج.

وفي هذا الإطار، أشار السيسي إلى أن “تغيير هذه النظرة من قبل (العدو) تتطلب قرارات وتوصيات قوية، والعمل على تنفيذها بإخلاص ونية صادقة، حتى يرتدع كل باغ ويتحسب كل مغامر”.

وفي هذه الصدد، أكد السيسي أنه بات لزاما على الدول العربية والإسلامية “إنشاء آلية للتنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الكبرى الأمنية والسياسية والاقتصادية”، معتبرا أنها الطريقة الوحيدة لتعزيز جبهتنا واتخاذ ما يلزم لحماية أمننا.

وأوضح السيسي أن “إسرائيل تحاول إفشال كل محاولات التهدئة وهذه الغطرسة الإسرائيلية تتطلب من دول القمة رؤية للتعاون في هذا الظرف الدقيق لمنع أي ترتيبات أحادية بالمنطقة”.

وخاطب السيسي الشعب الإسرائيلي، قائلا إن “ما تفعله إسرائيل لن يقود لاتفاقات سلام جديدة بل قد يجهض اتفاقيات السلام الحالية”.

