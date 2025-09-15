فتِّش عن “الوحدة 8200”.. بلدية غزة تحذر من كارثة وضحايا جدد للقصف والتجويع (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف مكثفة على مدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر، اليوم الاثنين، أسفرت عن ضحايا بين السكان والنازحين والمجوّعين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد مواطن وإصابة عدد من الجرحى جراء إلقاء طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل قرب مفترق عبد العال على شارع الجلاء بمدينة غزة. كما شنّت طائرات الاحتلال غارة أخرى على المناطق الجنوبية لحي تل الهوى جنوبي المدينة.

وفاة 7 أطفال في مجمع ناصر

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن 7 أطفال توفوا في مجمع ناصر الطبي خلال أسبوع واحد فقط، من بينهم أطفال خدّج، نتيجة انقطاع الكهرباء ونقص التغذية.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني قامت بإسعاف خمسة مصابين من حي الكرامة، ونقلهم إلى مستشفى السرايا الميداني، إثر استهداف مجموعة من المواطنين.

وفي وقت لاحق استقبل المستشفى 10 مصابين، معظمهم من الأطفال وحالتهم خطيرة، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منطقة خلف كابيتال مول وسط مدينة غزة.

التضليل الإسرائيلي

من جانبه حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من حملات تضليل ممنهجة يقودها الاحتلال الإسرائيلي عبر “الوحدة 8200” المتخصصة في التجسس والحرب الإلكترونية. وندد المكتب بأحدث هذه الحملات، التي وصفها بأنها “مزاعم كاذبة حول سفر قيادات فلسطينية من قطاع غزة”، مؤكدا أنها “عارية تماما عن الصحة”.

ودعا المكتب الفلسطينيين والعرب إلى الحذر من الانجرار خلف هذه الروايات الإسرائيلية الزائفة، مشيرا إلى أن الاحتلال يوظف أفرادا وشبكات مجندة لخدمة سرديته وأهدافه في حربه النفسية والإعلامية.

كارثة إنسانية وشيكة

من جهتها، حذّرت بلدية غزة من تفاقم الكارثة الإنسانية في المدينة، مشيرة إلى أن تصعيد الاحتلال لحرب الإبادة المستمرة منذ نحو عامين تسبب في دمار واسع للبنية التحتية وتكدس كبير للنفايات.

وأوضحت البلدية أن الأزمة تتفاقم يوميا بسبب تراكم النفايات، ونقص المياه النظيفة، وتسرب السوائل الملوثة نتيجة تدمير شبكات الصرف الصحي، محذرة من انتشار الأوبئة والأمراض.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الحرب ودعم جهود البلدية في التخفيف من الكارثة.