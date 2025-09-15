“فلسطين تفوز بسباق لافويلتا”.. احتجاجات إسبانيا تتصدر عالميا وتفاعل لافت مع رئيس وزرائها (شاهد)

فازت فلسطين بسباق “لافويلتا”.. هكذا علق كثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل على ظهور الأعلام الفلسطينية في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، حيث خرج آلاف المتظاهرين للاحتجاج على مشاركة الفريق الإسرائيلي في سباق الدراجات “لافويلتا إسبانيا”، وذلك في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وقف السباق وتصدر المنصات

وقد أدت الاحتجاجات إلى قطع الطريق الرئيسي وسط مدريد، مما أجبر منظمي السباق على إلغاء المرحلة الأخيرة منه.

وتصدرت أحداث المسابقة والاحتجاجات المصاحبة لها منصات التواصل الاجتماعي في إسبانيا، لتصبح #LaVuelta و #Palestine و #FreePalestine و #Genocide من بين الوسوم الأكثر تداولا عالميا.

#فلسطين تفوز بـ "لافوليتا #إسبانيا ".. احتجاجات كبرى في #مدريد توقف المرحلة الأخيرة من السباق وتثير النقاش حول مقاطعة #إسرائيل رياضيا pic.twitter.com/ArXWLQhVIg — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 14, 2025

احتفاء شعبي ورسمي

وامتلأت المنصات الإسبانية بالاحتفاء بهذا الحراك، حيث علقت الصحفية نتاليا سانشا عبر منصة إكس، قائلة “فخورة بالشعب الإسباني، وبالأخص بالمسنّين الذين كانوا اليوم في مدريد للاحتجاج على إبادة إسرائيل في غزة، ولإخبار الفلسطينيين أنهم ليسوا لوحدهم”.

كما طالبت الناشطة بازا سيرة بمنع إسرائيل من المشاركة في الفعاليات العامة “كأن شيئا لم يحدث”.

رئيس الوزراء الإسباني يتبنى موقف المتظاهرين

وفي موقف لافت، احتفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالاحتجاجات، معربا عن إعجابه بالشعب الإسباني الذي “احتشد من أجل قضايا عادلة”، مؤكدا دعمه للقضية الفلسطينية.

رئيس وزراء #إسبانيا يحتفي بالاحتجاجات التي تشهدها بلاده دعما لـ #فلسطين .. ووزير خارجية #إسرائيل يهاجمه pic.twitter.com/Nj4WSSypG7 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 14, 2025

ساعر يحتد

هذا الموقف أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، حيث سارع وزير الخارجية غدعون ساعر إلى الرد بحدة، مهاجما سانشيز وحكومته ومعتبرا أنهما “عار على إسبانيا”.

وقال ساعر في منشور عبر منصة إكس، إن سانشيز “شجع المحتجين على الخروج إلى الشوارع”، مما أدى إلى “إلغاء الحدث الرياضي الذي كان دائما مصدر فخر لإسبانيا”. كما ذكّر ساعر بتصريح سابق لسانشيز عبر فيه عن تمنيه بامتلاك قنبلة نووية لإيقاف إسرائيل.

ردود غاضبة على تصريحات الوزير الإسرائيلي

وقد واجه الوزير الإسرائيلي عشرات التعليقات المستهجنة سواء من إسبانيا أو من داخل إسرائيل نفسها. حيث علقت نوريا قائلة “وزير الخارجية الإسرائيلي يحمل سانشيز مباشرة مسؤولية الاحتجاجات وينسى أن المجتمع الإسباني منذ أشهر يحتج في الشوارع ويدين المجازر في غزة”.

كما علق المدون الإسرائيلي ما إيلون ماسكوفتش قائلا “أعرف أننا ندعمكم، لكن من الغريب جدا بالنسبة لي أن شخصا مخادعا يشكل عارا على إسرائيل يجرؤ على أن يحدد ما هو العار بالنسبة لإسبانيا”.