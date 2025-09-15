كلمة من 50 ثانية وبيت شعر.. شاهد: خطاب أحمد الشرع في قمة الدوحة

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، وقوف بلاده إلى جانب قطر بمواجهة العدوان الإسرائيلي، مستهجنًا أن يُقتل المفاوض وأن يستهدف الوسيط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، بمشاركة زعماء وقادة ومسؤولين من نحو 57 دولة، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر الذي جرى قبل نحو أسبوع.

وخلال كلمته، قال الشرع: “لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمراً (منذ عامين)، ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ 9 أشهر”.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، تنتهك إسرائيل سيادة سوريا بقصف وبتوسيع رقعها احتلالها لأراضيها.

وأضاف الشرع في كلمته مستنكرا: “من نوادر التاريخ أن يقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يستهدف الوسيط”، في إشارة إلى محاولة الاغتيال التي نفذتها إسرائيل ضد قادة حركة حماس أثناء وجودهم في الدولة الوسيطة قطر.

وأشار الشرع إلى أنه “ما اجتمعت أمة ولمت شملها إلا وتعاظمت قوتها وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت”.

كما استشهد الشرع خلال كلمته، ببيت شعر للشّاعر الجاهلي عمرو بن برّاقة الهَمْدَاني، يقول فيه:

مَتى تَجَمَعِ القَلبَ الذَكيَّ وَصارِماً

وأنفًا حميًّا تجتنبك المظالم

وهو بيت يحضّ على العزّة وإعداد العدّة لمواجهة الخصوم، وفي ذلك ما يردعهم ويكفي شرهم.

وشدد الشرع “أقف وشعب الجمهورية العربية السورية بأكمله إلى جانب الأشقاء في دولة قطر وفاء لها ولعدالة موقفها”.

وانطلقت بعد عصر الاثنين، بالدوحة، القمة العربية الإسلامية الطارئة؛ لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها التي تنتهك القانون الدولي.