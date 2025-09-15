لحظة قصف جيش الاحتلال برج الغفري في مدينة غزة.. وكاتس يعلق (فيديو)

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، برج “الغفري” في وسط مدينة غزة.

وأظهر مقطع مصور لحظة قصف البرج في منتصفه تقريبا، قبل أن يتطاير الركام إلى مسافات بعيدة.

وقال جيش الاحتلال إنه استهدف البرج بذريعة استخدام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) له في جمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة مواقع قواته.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على “إكس”: “البرج التابع لحماس برج الغفري ينهار ويسقط في بحر غزة. نغرق بؤر الإرهاب والتحريض”.

قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت برج الغفري في وسط مدينة غزة، المكوَّن من 20 طابقاً ويحتوي كل طابق على 8 شقق سكنية، ما يعني أن عدد السكان داخل البناية كان يزيد عن 3,200 شخص. فما هو مصير هؤلاء الأبرياء من الأطفال والنساء والمرضى؟ pic.twitter.com/DKe8EAccNc — محمود صابر بصل (@mahmoadbasal) September 15, 2025

كما وثق مقطع مصور قصف جيش الاحتلال منزلا بمحيط مدرسة يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة باستشهاد 42 شخصا، بينهم 11 من منتظري المساعدات جراء استهداف جيش الاحتلال منذ فجر اليوم في القطاع.

من جهتها، قالت حركة حماس إنّ جيش الاحتلال يواصل “عدوانه الهمجي على مدينة غزة، عبر القصف الممنهج للأحياء السكنية وتدمير الأبراج وتهجير المدنيين قسرًا، في ظل عجزٍ دوليٍّ فاضح وغياب إرادة حاسمة لوقفها ومحاسبة مرتكبيها”.

وأضافت الحركة في بيان أن رهان الاحتلال “على المجازر والتجويع والتدمير لتركيع شعبنا، رهانٌ أثبت فشله على مدار عامين من العدوان، وسيفشل مجددًا، فشعبنا الصامد ومقاومته الباسلة ماضون في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم بكل الوسائل المتاحة، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه البشعة بحق أطفالنا ونسائنا وأبريائنا”.

وحمل البيان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو “المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، المسؤولية الكاملة عن مصير جنوده الأسرى في غزة”، مشيرا إلى أن “سياساته الإجرامية” لن تفلح في “استرجاعهم عبر القتل والقصف والتدمير”.