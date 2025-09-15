مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف تفاصيل جديدة عن “قاتل” تشارلي كيرك

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أن عينات تحليل الحمض النووي لعدد من الأدلة التي تم جمعها من موقع جريمة قتل تشارلي كيرك كانت مطابقة للمشتبه فيه تايلر روبنسون.

تطابق الحمض النووي

وأضاف مدير المكتب، في بيان رسمي، أن هذا التطابق في الحمض النووي يمثل تقدما كبيرا في التحقيقات الجارية.

كما كشف أن عائلة المشتبه فيه بجريمة القتل أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه كان قد انضم إلى “تيار راديكالي يساري”. وتقدم هذه المعلومات بعدا محتملا للجريمة، وتشير إلى أن الدافع قد يكون مرتبطا بانتماء المشتبه فيه الأيديولوجي.

وأعلنت السلطات الأمريكية، الجمعة، أنه تم إلقاء القبض أخيرا على الشخص الذي يشتبه في أنه أطلق النار على الناشط اليميني تشارلي كيرك وأرداه قتيلا، وذلك بعد مطاردة استمرت يومين.

وقال حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس -في مؤتمر صحفي- إن المشتبه فيه هو تايلر روبنسون (22 عاما)، وذلك بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنفسه عن خبر اعتقاله.

طالب متفوق

كان روبنسون طالبا متفوقا في المدرسة الثانوية، إذ حقق نتائج ضمن أعلى 1% على المستوى الوطني في الاختبارات المعيارية. وقُبِل في جامعة ولاية يوتا عام 2021 بمنحة أكاديمية مرموقة، لكنه لم يحضر سوى فصل دراسي واحد فقط.

وهو الآن في سنته الثالثة ببرنامج تدريب كهربائي في كلية ديكسي التقنية في سانت جورج.

دون سابقة جنائية

ولا تُظهر السجلات أي قضايا جنائية سابقة ضده، لكن عائلته ذكرت أنه أصبح “أكثر انخراطا في السياسة” مؤخرا، وأنه أعرب خلال بعض الأحاديث عن بغضه كيرك.

وكان كيرك (31 عاما) شخصية إعلامية محافظة وحليفا بارزا لترامب، وأدى دورا رئيسيا في حشد أصوات الشباب الجمهوريين، وأسهم في وصول ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي لولاية رئاسية ثانية.

أصيب كيرك برصاصة قاتلة في العنق الأربعاء الماضي، حين كان يلقي كلمة أمام حشد من 3 آلاف شخص في جامعة يوتا فالي. وقد نُقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة بعد وقت قصير.