موقع تركي ينشر خريطة “البطن الرخو لإسرائيل” (شاهد)

كشف موقع “GZT” التركي ما سماه “البطن الرخو لإسرائيل” في حال نشوب صراع إسرائيلي تركي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية وتوسع الضربات بعد غزة لتشمل لبنان وإيران واليمن، ومؤخرًا قطر،

وأثار الموقع سؤال: “هل تصبح إسرائيل نفسها ساحة أهداف؟”، ونشر خريطة بأبرز المواقع التي قد تشل تل أبيب إذا تم استهدافها حال نشوب صراع بينها وبين أنقرة.

وذكر الموقع التركي تفاصيل القواعد الجوية الإسرائيلية، ومنها نفاتيم وحاتسور ورمات ديفيد، وأفاد أن ضربها قد يشل سلاح الجو في جيش الاحتلال، إلى جانب العقل المدبر للجيش الإسرائيلي وهو مقر “الكرياه” في تل أبيب، مؤكدا أن استهداف هذا الموقع يعني إرباك القيادة.

أما بشأن الجانب التجاري، فإن موانئ أسدود وحيفا وإيلات تمثل مفاتيح التجارة لتل أبيب، وشلها يعني خنق الاقتصاد الإسرائيلي، كذلك حقول الغاز في ليفياثان وتمار، وضربها يوقف شريان الطاقة.

والأهم مفاعل ديمونا النووي الذي يعتبر الخط الأحمر الاستراتيجي، واستهدافه قد يحدث زلزالا إقليميا كبيرا.

“كعب أخيل”

أما القواعد العسكرية ومواقع الصناعات الدفاعية الإسرائيلية فقد وُصفت بأنها “كعب أخيل” إسرائيل، واستهدافها قد يشل خطوط توريد الذخائر.