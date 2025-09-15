موقع تركي ينشر خريطة “البطن الرخو لإسرائيل” (شاهد)
كشف موقع “GZT” التركي ما سماه “البطن الرخو لإسرائيل” في حال نشوب صراع إسرائيلي تركي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية وتوسع الضربات بعد غزة لتشمل لبنان وإيران واليمن، ومؤخرًا قطر،
وأثار الموقع سؤال: “هل تصبح إسرائيل نفسها ساحة أهداف؟”، ونشر خريطة بأبرز المواقع التي قد تشل تل أبيب إذا تم استهدافها حال نشوب صراع بينها وبين أنقرة.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 480 منظمة دولية تطالب بفرض حظر تجاري شامل على المستوطنات الإسرائيلية
- list 2 of 4فتِّش عن “الوحدة 8200”.. بلدية غزة تحذر من كارثة وضحايا جدد للقصف والتجويع (فيديو)
- list 3 of 4دموع في مقهى ألماني.. صرخة تحت الجلد من غزة تهز الشارع الأوروبي (شاهد)
- list 4 of 410 آلاف شكوى خلال أيام.. “تسونامي اعتراضات” ضد مرشح نتنياهو لرئاسة الشاباك
وذكر الموقع التركي تفاصيل القواعد الجوية الإسرائيلية، ومنها نفاتيم وحاتسور ورمات ديفيد، وأفاد أن ضربها قد يشل سلاح الجو في جيش الاحتلال، إلى جانب العقل المدبر للجيش الإسرائيلي وهو مقر “الكرياه” في تل أبيب، مؤكدا أن استهداف هذا الموقع يعني إرباك القيادة.
وسائل إعلام تركية تكشف "البطن الرخو لإسرائيل" #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/zyr7aj2f1y
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2025
أما بشأن الجانب التجاري، فإن موانئ أسدود وحيفا وإيلات تمثل مفاتيح التجارة لتل أبيب، وشلها يعني خنق الاقتصاد الإسرائيلي، كذلك حقول الغاز في ليفياثان وتمار، وضربها يوقف شريان الطاقة.
والأهم مفاعل ديمونا النووي الذي يعتبر الخط الأحمر الاستراتيجي، واستهدافه قد يحدث زلزالا إقليميا كبيرا.
“كعب أخيل”
أما القواعد العسكرية ومواقع الصناعات الدفاعية الإسرائيلية فقد وُصفت بأنها “كعب أخيل” إسرائيل، واستهدافها قد يشل خطوط توريد الذخائر.