آيات من القرآن فوق الجثمان.. طفل يودع أباه الشهيد بتلاوة تهز القلوب وسط نهر من الدموع (فيديو)

في مشهد يختزل مأساة غزة المستمرة على مدار عامين، وثق مقطع مصور لحظة مؤثرة لطفل فلسطيني يودع والده الذي استُشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف القطاع.

ظهر الطفل جالسا عند رأس والده قبل دفنه، وهو يقرأ بتأثر آيات من سورة البقرة، ودموعه تنهمر بغزارة على وجهه الصغير، وهو يردد قول الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}.

دموعه تنهمر فوق جثمان والده.. طفل فلسطيني يقرأ آيات من القرآن الكريم أثناء وداع والده الشهـ ـيـد قبيل دفنه #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/dZL3GvnHaJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 15, 2025

المشهد المليء بمشاعر الحزن والألم جسد معاناة أطفال غزة الذين يجدون أنفسهم في مواجهة الفقد والألم جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو سنتين.

شهداء القصف والتجويع

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 428 شهيدًا، من بينهم 146 طفلا.

ومنذ إعلان الأمم المتحدة للمجاعة في غزة، سُجّلت 150 وفاة، من بينهم 31 طفلا.

وسجلت الوزارة 3 شهداء و47 إصابة جديدة جراء استهداف طوابير المساعدات الإنسانية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2497 شهيدا وأكثر من 18182 مصابا.

وبحسب الوزارة ارتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 64905 شهيدا و164926 مصابا، بينهم آلاف الأطفال والنساء.

ومنذ 18 مارس/آذار 2025، بلغت الحصيلة 12354 شهيدا و52885 مصابا.