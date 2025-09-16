أكسيوس: مصادر تؤكد علم ترامب المسبق بضربة إسرائيل على قطر.. ومسؤول أمريكي يرد

نفى مسؤول أمريكي لمراسل موقع “أكسيوس”، الاثنين، الادعاء بأن الرئيس دونالد ترامب كان يمكنه إيقاف الضربة الإسرائيلية على قطر لكنه لم يفعل.

وفي وقت سابق الاثنين، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب، صباح الثلاثاء الماضي، بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حماس في الدوحة.

ودعا المسؤول الأمريكي “المصادر الإسرائيلية المجهولة التي تطلق اتهامات كاذبة ضد رئيس الولايات المتحدة وإدارته أن تتحلى بالعقلانية”.

ونقل “أكسيوس” عن سبعة مسؤولين إسرائيليين أن “البيت الأبيض كان على علم مسبق بالضربة الإسرائيلية” وأن “نتنياهو أبلغ البيت الأبيض في وقت متأخر جدا لكنه كان كافيا لإلغاء الضربة”.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، بحسب “أكسيوس”، أن نتنياهو اتصل بترامب قبل 50 دقيقة من التقارير الأولى عن وقوع انفجارات في الدوحة.

ونقل “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي بارز أن “ترامب علم بالضربة على قطر قبل إطلاق الصواريخ وجرى نقاش بينه وبين نتنياهو ولم يعترض”

كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب “قررت مجاراة البيت الأبيض في نفيه لأي علم مسبق بالضربة حرصا على علاقات البلدين”.