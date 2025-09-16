هجوم إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن بعد إنذار بإخلائه

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عصر اليوم الثلاثاء، بدء سلاح الجو الإسرائيلي شنّ هجوم على ميناء الحديدة غرب اليمن، بعد ساعات من إنذار عاجل أصدره جيش الاحتلال بضرورة إخلاء الميناء والسفن الراسية فيه تحضيرا لضربات جوية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية “انفجارات عنيفة في اليمن: تقارير عن هجوم إسرائيلي على ميناء الحديدة”، وأضافت “تقارير عن ست غارات على الأقل على ميناء الحديدة في الدقائق الأخيرة”.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله بأن الدفاعات الجوية التابعة لهم تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن “عدوانا” على الأراضي اليمنية، تمثّلت في سلسلة غارات.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد نشر في وقت سابق عبر منصة إكس، إنذارا إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة، داعيا إلى الإخلاء الفوري بدعوى “أنشطة عسكرية يمارسها الحوثيون“، محذرا من أن البقاء في المنطقة يعرّض حياة المدنيين للخطر.