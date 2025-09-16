سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

احتجزت جثمانيهما.. قوة إسرائيلية خاصة تقتل فلسطينيين في قلقيلية وحماس تعلق

جندي من قوات الاحتلال عند مدخل مخيم الأمعري في مدينة رام الله بالضفة الغربية -14 سبتمبر/أيلول (الفرنسية)
16/9/2025
04:47 PM (توقيت مكة)

استشهد الفلسطينيان، وسيم خليل موسى أبو علي (41 عاما) وخالد نمر سويلم حسان (34 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في قلقيلية بشمال الضفة الغربية، واحتجز الاحتلال جثمانيهما.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم، باستشهاد الرجلين، بعد أن قامت قوة خاصة إسرائيلية بملاحقتهما وإطلاق النار عليهما.

قوات من المستعربين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات خاصة إسرائيلية (مستعربين) لاحقت شبانا، وأطلقت الرصاص الحي صوبهم بمنطقة برهم، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح خطيرة، وقامت باعتقالهما، إلى أن أعلن استشهادهما في وقت لاحق.

وتشهد محافظة قلقيلية منذ أشهر تصاعدًا في عمليات الاقتحام الليلية والمواجهات، في ظل سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

“جريمة الإعدام”

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن جريمة الإعدام في قلقيلية استمرار لسياسة الاحتلال في الاغتيالات والاعتداءات الوحشية.

وأكد القيادي في الحركة محمود مرداوي أن جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بعد تسلل قوة خاصة إلى قلقيلية، وإطلاقها النار بدم بارد الذي أدى إلى ارتقاء شهيدين واعتقال عدد من الشبان، تمثل استمرارا لسياسة الاغتيالات الممنهجة والاعتداءات الوحشية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

العدوان على الضفة

وأوضح مرداوي أن الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة تأتي في سياق العدوان الشامل على الضفة الغربية وحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال اقتحام المدن والبلدات، وتنفيذ الاعتقالات اليومية، واقتحام المنازل وترويع الآمنين، في مشهد عدواني متكرر يهدف إلى كسر صمود الشعب الفلسطيني.

رسالة تحذير إلى الاحتلال

وشدد القيادي في حماس على أن ممارسات الاحتلال وهجمات المستوطنين بحق أهل الضفة لن تحقق حلمهم بالضم والسيطرة، ولن تنجح في فرض سياسة التهجير القسري وتوسيع الاستيطان.

وحمّل مرداوي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الجرائم وما تؤول إليه الأوضاع نتيجة استمرار هذا النهج الدموي، مؤكدا أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية

