احتجزت جثمانيهما.. قوة إسرائيلية خاصة تقتل فلسطينيين في قلقيلية وحماس تعلق

استشهد الفلسطينيان، وسيم خليل موسى أبو علي (41 عاما) وخالد نمر سويلم حسان (34 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في قلقيلية بشمال الضفة الغربية، واحتجز الاحتلال جثمانيهما.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم، باستشهاد الرجلين، بعد أن قامت قوة خاصة إسرائيلية بملاحقتهما وإطلاق النار عليهما.

تغطية صحفية| احتجز جثمانيهما.. الشــهيدان خالد سويلم ووسيم أبو علي اللذان اغتالتهما القوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال بعد تسللها بعد منتصف الليلة إلى مدينة قلقيلية. pic.twitter.com/YDMjIIYGBy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 16, 2025

قوات من المستعربين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات خاصة إسرائيلية (مستعربين) لاحقت شبانا، وأطلقت الرصاص الحي صوبهم بمنطقة برهم، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح خطيرة، وقامت باعتقالهما، إلى أن أعلن استشهادهما في وقت لاحق.

وتشهد محافظة قلقيلية منذ أشهر تصاعدًا في عمليات الاقتحام الليلية والمواجهات، في ظل سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

#فيديو | الاحتلال يعرقل عمل الطواقم الصحفية خلال اقتحام رام الله التحتا pic.twitter.com/KMhHwe8eVP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 16, 2025

“جريمة الإعدام”

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن جريمة الإعدام في قلقيلية استمرار لسياسة الاحتلال في الاغتيالات والاعتداءات الوحشية.

وأكد القيادي في الحركة محمود مرداوي أن جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بعد تسلل قوة خاصة إلى قلقيلية، وإطلاقها النار بدم بارد الذي أدى إلى ارتقاء شهيدين واعتقال عدد من الشبان، تمثل استمرارا لسياسة الاغتيالات الممنهجة والاعتداءات الوحشية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

تغطية صحفية| القيادي في حركة حـــماس، محمود مرداوي: – جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بعد تسلل قوة خاصة إلى قلقيلية، وإطلاقها النار بدم بارد ما أدى إلى ارتقاء شهيدين واعتقال عدد من الشبان، تمثل استمراراً لسياسة الاغتيالات الممنهجة والاعتداءات الوحشية التي… — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 16, 2025

العدوان على الضفة

وأوضح مرداوي أن الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة تأتي في سياق العدوان الشامل على الضفة الغربية وحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال اقتحام المدن والبلدات، وتنفيذ الاعتقالات اليومية، واقتحام المنازل وترويع الآمنين، في مشهد عدواني متكرر يهدف إلى كسر صمود الشعب الفلسطيني.

قوات الاحتلال تضع بوابة حديدية على مدخل بلدة اللبن الغربي غربي مدينة رام الله. pic.twitter.com/Oq7VqH6ywe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 16, 2025

رسالة تحذير إلى الاحتلال

وشدد القيادي في حماس على أن ممارسات الاحتلال وهجمات المستوطنين بحق أهل الضفة لن تحقق حلمهم بالضم والسيطرة، ولن تنجح في فرض سياسة التهجير القسري وتوسيع الاستيطان.

وحمّل مرداوي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الجرائم وما تؤول إليه الأوضاع نتيجة استمرار هذا النهج الدموي، مؤكدا أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر.