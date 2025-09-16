“الله ولي التوفيق”.. تفاعل لافت مع هدية أردوغان للشيخ تميم على هامش قمة الدوحة (فيديو)

شهدت أروقة القمة العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، لحظات إنسانية صادقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جسدت عمق العلاقات الودّية بين البلدين.

وخلال لقاء جمع الزعيمين على هامش القمة، قدم أردوغان هدية رمزية إلى الشيخ تميم تمثلت في لوحة فنية أنيقة بالخط العربي كتب عليها عبارة: “الله ولي التوفيق وهو نعم الرفيق”.

وتحمل هذه الكلمات معاني التوكل على الله والثقة في معيّته، وتعكس في الوقت نفسه الروحانية والقيم المشتركة التي تجمع الشعبين التركي والقطري.

“الله ولي التوفيق”.. أمير #قطر #الشيخ_تميم بن حمد آل ثاني يستقبل هدية من الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان pic.twitter.com/iNsawPRz4X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2025

تفاعل واسع

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي اللحظة المؤثرة التي قدم فيها أردوغان هديته لأمير قطر، حيث خاطبه قائلا “أنت أحسن الرفيق”، ليرد عليه الأمير تميم بابتسامة “وأنت أحسن الرفيق”.

حظي هذا التبادل العفوي لكلمات المودة بين الزعيمين بتفاعل واسع بين رواد منصات التواصل، الذين اعتبروا المشهد تجسيدا للعلاقات المتميزة بين الدوحة وأنقرة، ورسالة ودّية تعكس عمق التفاهم السياسي والشخصي بين قيادتي البلدين.