بدعم أمريكي أردني.. سوريا تعلن عن خريطة طريق من 7 خطوات لحل أزمة السويداء

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، عن خارطة طريق من 7 خطوات لحل الأزمة في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة دمشق، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، عقب ثالث اجتماع بين الأطراف الثلاثة منذ يوليو/ تموز الماضي.

وقال الشيباني إن “محافظة السويداء شهدت أحداثا أليمة تركت أثرها في قلب كل بيت سوري، فالألم السوري واحد”.

وأضاف “كما علمتنا التجارب، لا علاج للجراح إلا بعودتنا نحن السوريين لنجلس معا ونضمد جراحنا بأيدينا ونفتح صفحة جديدة قوامها الوحدة والمصالحة والمصير المشترك”.

وفي هذه الصدد، أوضح الشيباني أن “الحكومة السورية وضعت خارطة طريق واضحة للعمل تكفل الحقوق وتدعم العدالة وتعزز الصلح المجتمعي وتفتح الطريق أمام تضميد الجراح التي آن لها أن تلتئم”.

وتابع، قائلا: “خريطة الطريق هذه تقوم على خطوات عملية بدعم الأردن والولايات المتحدة“:

محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم وبالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي.

ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية من دون انقطاع.

تعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين.

إعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة.

العمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف.

إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء السويداء بجميع مكوناتهم.

وأكد الشيباني على أن “السويداء لجميع أبنائها، ونعمل على إعادة الحياة الطبيعية إليها بعيداً عن الخلافات والنعرات”.

امتداد لأمن الأردن

في السياق، قال وزير الخارجية الأردني إن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها ركيزة أساسية من أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف “نريد لسوريا أن تستقر وتنهض وتعيد البناء بعد سنوات من الدمار والمعاناة التي عاشها الشعب السوري والبدء بخطوات عملية نحو مستقبل مشرق لكل السوريين”.

وأشار إلى أن “الأحداث التي شهدتها السويداء مأساوية ولا بد من تجاوزها، ونؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية”.

وأوضح الصفدي أن “أمن جنوب سوريا هو امتداد لأمن الأردن واستقراره ضرورة لاستقرارنا”، كما أدان الصفدي “الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وطالب بوقفها”.

ومنذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا داخل سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

الصفدي أوضح أيضا أنه تم التوصل إلى خطة سورية أردنية أمريكية لتجاوز أحداث السويداء تحت سقف وحدة سوريا واستقرارها.

وفي هذا الإطار، رأى وزير الخارجية الأردني أن “إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي تريد تقسيم سوريا لأنها لا تريد لها أن تستقر”، مشددا بالقول: نرفض تقسيم سوريا وهذا ليس موقف الأردن فقط بل موقف عربي ودولي”.

واستطرد “سوريا الآمنة المستقرة هي ضمان لأمن واستقرار المنطقة”.

أمريكا ملتزمة بدعم سوريا

أما المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، فقال إن “أمريكا ملتزمة بمساعدة الحكومة السورية، وتدعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار”.

وأضاف: “‏تعاونا مع سوريا والأردن في التوصل إلى خارطة طريق حول السويداء، لافتا إلى أن الحكومة السورية اتخذت خطوات عملية تاريخية وتضمن السلم الأهلي”.

وأكد على أن “‏الاستقرار في سوريا يتم بالتعاون والتنسيق بين أبناء الوطن وهذا يتحقق ببناء الثقة والأمل والتسامح”.

وقال باراك: حريصون على دعم سوريا وفي مايو/ أيار الماضي اتخذ الرئيس ترامب قرارا برفع العقوبات عن سوريا، ونحن نريد مساعدتها لتستغل مواردها الخاصة لتتمكن من إعادة البناء اعتماداً على ذاتها”.

ورأى أن “خارطة الطريق التي تم التوصل إليها بشأن السويداء مثال على الالتزام الأمريكي بدعم سوريا”.

وفي يوليو الماضي، شهدت السويداء اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى، أعقبها اتفاق لوقفا إطلاق النار بدأ سريانه في 19 من الشهر ذاته.