بينهم نساء وأطفال في حالة حرجة.. 12 مصابا في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان (فيديو)

ارتفعت حصيلة المصابين، مساء الاثنين، في غارة إسرائيلية على مبنى بمدينة النبطية جنوب لبنان، إلى 12 شخصا بينهم 7 نساء و4 أطفال، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية، أدت في حصيلة نهائية، إلى إصابة 12 مواطنا بجروح، بينهم 4 أطفال اثنان منهم بحالة حرجة، و7 نساء”.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن فرق الإسعاف تعمل على نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة.

في المقابل، ادعت إسرائيل أنها شنت هجوما على مقر لحزب الله في منطقة النبطية، بحسب زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي.

وفي بيان له عبر منصة (إكس)، أدعى أدرعي أن “الهجوم استهدف منشأة لحزب الله في النبطية” زاعما أن “وجوده في المنطقة ينتهك التفاهمات السابقة بين لبنان وإسرائيل”.

واتهم بيان جيش الاحتلال، “حزب الله بإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية مع تعريض المدنيين اللبنانيين للخطر واستخدامهم كدروع بشرية”. بحد وصفه

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4000 شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 3000 مرة ما أسفر عما لا يقل عن 270 شهيدا و610 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وتحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.