ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن تيك توك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن منصة “تيك توك”، وذلك في إطار الجهود الأمريكية لنقل ملكية التطبيق في الولايات المتحدة إلى جهة أمريكية.

وأوضح ترامب للصحفيين، لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى بريطانيا في زيارة دولة، قائلا: “لدينا اتفاق بشأن تيك توك. توصلت إلى اتفاق مع الصين. سأتحدث إلى الرئيس شي جينبينغ الجمعة لتأكيد كل الأمور”.

وجرى التفاوض حول الاتفاق خلال اجتماعات استمرت يومين في مدريد، جمعت وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ. وتعود ملكية “تيك توك” إلى شركة “بايت دانس” الصينية، ويبلغ عدد مستخدميه قرابة ملياري شخص حول العالم.

وكان من المقرر أن يدخل قانون فدرالي أمريكي يقضي ببيع التطبيق أو حظره لدواع أمنية حيز التنفيذ قبل يوم من تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، إلا أن الرئيس الجمهوري، الذي استندت حملته الانتخابية لعام 2024 بشكل كبير إلى شبكات التواصل الاجتماعي وأبدى سابقا إعجابه بتطبيق تيك توك، قرر تعليق الحظر.

وفي منتصف يونيو/حزيران، أعلن ترامب تمديد المهلة الممنوحة للتطبيق 90 يوما إضافيا للبحث عن مشترٍ غير صيني، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة، وتنتهي هذه المهلة الأربعاء.

وأكد ترامب أن هناك “مجموعة من الشركات الكبيرة جدا ترغب بشرائه”، دون أن يوضح ما إذا كان البيت الأبيض سيمدد المهلة لإتمام الاتفاق مع الصين.

وبحسب مسؤول أمريكي، وضع ترامب الاتفاق شرطا للاجتماع بالرئيس الصيني خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) المقبلة في كوريا الجنوبية.

وأفادت شبكة “سي إن بي سي” أن الاتفاق سيشمل دخول مستثمرين جدد إلى جانب المستثمرين الحاليين في الشركة المالكة للتطبيق، فيما ستلعب شركة “أوراكل” الأمريكية دورا محوريا في البنية التحتية لتيك توك داخل الولايات المتحدة، وفقا لمصادر الشبكة.