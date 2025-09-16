ترامب يعلن عن قتلى في ضربة على فنزويلا.. ومادورو يتهم واشنطن بالتحضير لعدوان عسكري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ضربة عسكرية جديدة استهدفت مركبا يقل تجار مخدرات في البحر الكاريبي، الاثنين، مؤكدا مقتل من سماهم “3 من إرهابيي مخدرات” في فنزويلا.

وأوضح ترامب عبر منصة تروث سوشال: “هذا الصباح وبأمر مني شنّت القوات العسكرية الأمريكية ضربة ثانية على كارتلات تهريب مخدرات وإرهابيي مخدرات فائقي العنف”.

في المقابل، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بالإعداد لـ”عدوان عسكري” ضد فنزويلا التي ستمارس “حقها المشروع في الدفاع عن النفس”.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي إن هناك “عدوانا عسكريا جاريا، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد” وستمارس “حقها المشروع في الدفاع عن النفس”، مضيفا أن العلاقات بين البلدين “مقطوعة”.

بدروه، اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو من أشد منتقدي الرئيس الفنزويلي الذي لم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخابه، بأنه “سيد الموت والحرب”، وفق وصفه.

ونشرت إدارة ترامب “قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي” بهدف معلن هو مكافحة عصابات المخدرات، مما أثار توترا إضافيا مع فنزويلا التي تعتبر تلك القوات “تهديدا” لها.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ضربت “قاربا لتهريب المخدرات” ما أسفر عن مقتل 11 من “إرهابيي المخدرات”، وفق زعمه.

ووصفهم ترامب بأنهم أعضاء في عصابة “ترين دي أراغوا”، وهي كارتل فنزويلي ينشط في عدة دول، وتصنّفه واشنطن “منظمة إرهابية”.

والسبت، ندّدت فنزويلا بصعود قوات أمريكية على متن قارب صيد فنزويلي لمدة 8 ساعات في مياهها الإقليمية.

وتتهم واشنطن نيكولاس مادورو بإدارة شبكة لتهريب المخدرات، ورفعت مؤخرا مكافأة لمن يساعد في القبض عليه إلى 50 مليون دولار.