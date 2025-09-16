جدعون ليفي: هكذا تواجه إسرائيل عزلة دولية بسبب نتنياهو (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي أن إسرائيل تعيش حالة غير مسبوقة من العزلة الدولية نتيجة حربها على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكي ويسعى لتطهير عرقي في غزة يهدد الاتفاقات الإقليمية القائمة.

وقال ليفي في مقابلة مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، الإثنين، إن المجتمع الإسرائيلي بات يلمس تداعيات هذه العزلة، حيث يشعر كثير من الإسرائيليين بأنهم غير مرحب بهم في العديد من الدول، بسبب السياسات التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع والتي وصفها بـ”الإبادة الجماعية”.

وأوضح الكاتب في صحيفة “هآرتس” أن العديد من المنظمات العالمية، ولا سيما الرياضية منها، باتت ترفض التعامل مع إسرائيل، ما انعكس سلبًا على حضورها الدولي خاصة في أوروبا، وأدى إلى تعميق عزلتها.

وأضاف ليفي أن نتنياهو سعى خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة في الأسبوع الماضي، إلى تدمير الروابط التي تجمع إسرائيل بجيرانها، مشيرًا إلى إدراك رئيس الوزراء الإسرائيلي للعواقب الخطيرة الناجمة عن قصف دولة قطر، التي تلعب دور الوسيط في مفاوضات وقف إطلاق النار، وأنه لا يزال يعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكي من دون شروط.

وحسب ليفي، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخلى عن دعم إسرائيل في أي وقت، في حين يركز نتنياهو على مصالحه الشخصية بغض النظر عن التحولات السياسية، مشددًا على أن نتنياهو يزعم القتال من أجل أمن إسرائيل، لكنه في الواقع يعرّض الاتفاقات مع مصر والأردن واتفاقات “إبراهام” للخطر.

وحذر ليفي من أن نتنياهو يسعى إلى تنفيذ سياسة تطهير عرقي في غزة بطرد سكان القطاع باتجاه الجنوب، معتبرًا ذلك جريمة ضد الإنسانية.

وفي ما يتعلق بالمزاج العام في الداخل الإسرائيلي، أكد ليفي وجود تغيرات ملموسة، لكنه أشار إلى أن غالبية الإسرائيليين ما زالوا يشاركون في الحرب، ويمكن لنتنياهو الاستمرار في السلطة حتى عام 2026 طالما يتمتع بأغلبية برلمانية.