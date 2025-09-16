جندي إسرائيلي هاجم شبانا في اليونان.. فتلقى الرد مباشرة (شاهد)

حاول جندي إسرائيلي، كان يقضي إجازة في اليونان، الاعتداء على مجموعة من الشباب يحملون علم فلسطين، وكانوا في طريقهم للمشاركة في مظاهرة للتنديد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

لكن الشباب دافعوا عن أنفسهم وعن الاعلام الفلسطينية التي يحملونها، ووجهوا ضرباتهم نحو الجندي الإسرائيلي الذي تدخلت زوجته لحمايته.

جندي إسرائيلي هاجم شبانا يحملون علم #فلسطين في #اليونان .. ليتضح أنه متهم بارتكاب جرائم حرب في #غزة pic.twitter.com/lfr5ObEQJ2 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 14, 2025

وسرعان ما أعلنت مؤسسة (هند رجب) أنها تمكنت من تحديد هوية السائح الإسرائيلي الذي حاول الاعتداء على المتظاهرين في اليونان، وأكدت أنه رقيب في لواء غولاني في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمعروف بتورطه في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأرسلت مؤسسة هند رجب خطابا إلى السلطات اليونانية طالبت فيه بإجراء تحقيق مع الجندي الإسرائيلي لدوره في المشاجرة التي وقعت في اليونان، ودوره في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

سخرية من الرواية الإسرائيلية

وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من الرواية التي تم تداولها في الإعلام الإسرائيلي عن تعرض الجندي للاعتداء، إذ تسآل أحد المعلقين، واسمه تامر، “كيف عرف الشباب هوية الجندي الإسرائيلي رغم عدم ارتدائه ما يدل على ذلك؟ هذا يدل على زيف الرواية الإسرائيلية، فهو المعتدي على الشباب لأنهم يحملون الأعلام الفلسطينية”.

وعلق لويس ساخرا “الصهاينة الذين يرتكبون الإبادة في غزة يعتقدون في كل مكان أنهم أصحاب الارض، ويمارسون العنف نفسه الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين منذ عام 1948”.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 64 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 164 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمة في القطاع، ومجاعة واسعة وفق تقارير المنظمات الدولية.