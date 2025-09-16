حراك كوري يحول ساعة يومية لصرخة عالمية.. اعتصام فردي في سول من أجل غزة (فيديو)

يواصل تحالف “الحراك الطارئ لقوى المجتمع المدني الكوري للتضامن مع فلسطين“، الذي يضم أكثر من 280 منظمة كورية، تنظيم اعتصام فردي بشكل يومي أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة سول منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويشارك في الاعتصام متطوعون بالتناوب، حيث يقف كل يوم شخص مختلف لمدة ساعة، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الواحدة، قبل أن تمتد الفعالية مؤخرًا لتشمل فترة مسائية من الخامسة حتى السادسة.

وقالت الناشطة الكورية نور، وهي إحدى المشاركات في تنظيم الاعتصام، للجزيرة مباشر “أنا ناشطة في الحراك الطارئ للمجتمع المدني الكوري للتضامن مع فلسطين، ونقف هنا بشكل يومي بالتناوب، وكل شخص يقدم ساعة من وقته ليُظهر للعالم أن القضية الفلسطينية لا تخص الفلسطينيين وحدهم”.

وأضافت “وجودنا أمام السفارة الإسرائيلية رسالة واضحة بأننا نرفض الإبادة الجماعية، ونقف مع الضحايا في غزة، وهذه الوقفة الصغيرة قد تبدو محدودة، لكنها جزء من حركة عالمية واسعة تتضامن مع الفلسطينيين”.

تحديات تواجه المعتصمين

وأشارت نور إلى التحديات التي تواجه المشاركين، قائلة “أحيانًا تضع الشرطة حواجز أو توقف الحافلات أمامنا لتقييد الاعتصام، لكننا نصر على الاستمرار، كما أن ردود المواطنين الكوريين مشجعة للغاية، وكثيرون يسألوننا عن فلسطين، وبعضهم ينضم إلينا أو يلتقط صورًا تضامنية”.

وأوضحت نور أن “الاعتصام ليس مجرد وقوف أمام مبنى، بل هو مساحة للتواصل مع الناس. في كل يوم، نسمع قصصًا جديدة من المارة، ونتبادل معهم الحديث عن فلسطين. بهذه الطريقة نُدخل القضية إلى قلوب الكوريين وعقولهم”.

وأكدت الناشطة الكورية “استمرار الاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية حتى تتوقف الحرب على غزة”.

ويواصل التحالف الكوري تنظيم مظاهرات كل أسبوعين أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة سول، إضافة إلى أنشطة أخرى مثل حملات التبرع لدعم غزة، مؤكدًا استمرار التحركات حتى وقف الإبادة الجماعية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.