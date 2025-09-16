شاهد: غارة إسرائيلية تدمر مسجد الأيبكي شرق غزة بالكامل

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسجد الأيبكي في حي التفاح شرق مدينة غزة، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه “الجزيرة مباشر”، اللحظات الأولى لاستهداف المسجد وتدميره بشكل كامل جراء الغارة الإسرائيلية.

وعقب القصف، قال أحد المواطنين أمام كاميرا الجزيرة مباشر “الاحتلال دمر الحارة، لقد دمروا المسجد بالكامل، نحن صامدون وسنرابط في شمال غزة لآخر يوم بعمرنا، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال آخر “الاحتلال يستمر في تدمير المساجد، نناشد الشعوب وحكام العرب والمسلمين بالوقوف معنا”، مؤكدا البقاء في أرضه وعدم النزوح إلى الجنوب.

ودعا “الحكام العرب إلى غلق السفارات الإسرائيلية واتخاذ مواقف لوقف الحرب المستمرة منذ عامين”.

العملية العسكرية البرية

ومنذ فجر الثلاثاء، تتواصل العملية العسكرية البرية التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيعها.

وقال إيال زامير رئيس أركان جيش الاحتلال إن “هدف العملية هو قلب مدينة غزة التي تعتبر منطقة حيوية لحماس“.

ويترافق التصعيد الإسرائيلي مع قصف عنيف تتعرض له مدينة غزة بمختلف مناطقها، خاصة الأحياء الغربية.