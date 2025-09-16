قادة مجلس التعاون يوجهون بعقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع المشترك

وجه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا”.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الاثنين على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة.

وذكر البيان أن الاجتماع يهدف إلى “تقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية”.

وأكد المجلس الأعلى “تضامن دول المجلس الكامل مع دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعا، وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك”.

كما أكد على “استعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أية تهديدات”.

وفيما يلي ما توصل إليه الاجتماع بحسب ما جاء في البيان الختامي: