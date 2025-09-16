قطر ترد على تقارير بشأن معرفة واشنطن مسبقا بالهجوم وتوجه رسالة إلى نتنياهو (فيديو)

ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، على ما تداولته تقارير إعلامية بشأن معرفة واشنطن المسبقة بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة قبل 50 دقيقة من وقوعه.

وأكد الأنصاري أن “قطر لا تتعامل مع مثل هذه التقارير الإعلامية، وتواصلت مباشرة مع الجانب الأمريكي”.

وأضاف “علاقاتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية، خصوصا على المستوى الدفاعي”، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتعزيز اتفاقية الدفاع بين البلدين.

وأوضح الأنصاري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو “الهجوم الإسرائيلي الغادر على الدوحة والحرب في غزة، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية “نحن مصرّون على الدفاع عن سيادتنا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار أي هجوم”، لافتًا إلى أن التركيز الحالي ينصب على ضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة.

كما ثمّن الموقف العربي والإسلامي المتضامن مع قطر في مواجهة الاعتداء.

المتحدث باسم الخارجية القطرية: مصرون على الدفاع عن سيادتنا واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/kuhcRFzo1C — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2025

رسالة إلى نتنياهو

وفي رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأنصاري “خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر”.

وأضاف “المفاوضات لا تبدو واقعية الآن، لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة”.

وتابع “لن نناقش جهود الوساطة في الوقت الراهن حتى ننتهي من ضمان الحفاظ على سيادتنا وأمننا”.

وأشار الأنصاري إلى أن “استهداف دولة الوساطة رسالة واضحة بأن نتنياهو لا يحترم المجتمع الدولي ولا جهود الوساطة”.

وختم مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لأمير قطر أن إسرائيل “لن تعتدي على الدوحة مرة أخرى”.