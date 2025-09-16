مؤثر جدا.. أب ينهار أمام جثامين أطفاله بعد قصف منزله شمالي مدينة غزة (فيديو)

فُجع أب فلسطيني باستشهاد أطفاله في قصف استهدف منزلهم شمال مدينة غزة، مرددًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون… حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأكدت امرأة -يُرجح أنها زوجته- أنهم كانوا يعتزمون البحث عن مكان آمن في أقرب وقت، ولكن القصف باغتهم ليلًا وهم نيام.

وفي جنوب المدينة، أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد أربعة أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على منزل يعود للمواطن عدنان الهندي في حي الصبرة.

كما أسفر قصف جوي على مربع سكني في البلدة القديمة بحي الدرج عن سقوط شهداء وجرحى.

وفي غربي غزة، استُهدف منزل في مخيم الشاطئ، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين، فيما طالت غارة أخرى منزلًا لعائلة مسعود في ساحة الشوا شرق المدينة، وأدت إلى وقوع شهداء وجرحى.